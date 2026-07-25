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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 13:47 | Обновлено 25 июля 2026, 14:09
58
0

Товарищеские матчи, 24 июля. Оболонь в Буче уступила Кудровке

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

25 июля 2026, 13:47 | Обновлено 25 июля 2026, 14:09
58
0
Товарищеские матчи, 24 июля. Оболонь в Буче уступила Кудровке
ФК Кудровка
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Оболонь Киев и Кудровка провели товарищеский матч (0:1). Игра прошла на базе Оболони в Буче.

Единственный гол для гостей на 82-й минуте с пенальти забил Раймонд Овусу.

Товарищеские матчи. 24 июля 2026

  • 24.07. 10:30. Оболонь (Украина) – Кудровка (Украина) – 0:1
  • 24.07. 11:00. Андорра (Андорра) – Интер Эскальдес (Андорра) – 5:2
  • 24.07. 11:30. Комо (Италия) – Париж (Франция) – 2:2
  • 24.07. 12:00. Амьен (Франция) – Булонь (Франция) – 0:1
  • 24.07. 12:00. Престон (Англия) – Кембридж Юнайтед (Англия) – 0:1
  • 24.07. 12:00. Слога (Босния и Герцеговина) – Ком Подгорица (Черногория) – 1:2
  • 24.07. 12:00. Телеоптик (Сербия) – БСК Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – 2:1
  • 24.07. 12:30. Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Гимарайнш (Португалия) – 1:3
  • 24.07. 12:45. Пенафиел (Португалия) – Леганес (Испания) – 0:2
  • 24.07. 13:00. Брюгге U23 (Бельгия) – Левен (Бельгия) – 3:0
  • 24.07. 13:00. Заглембе Сосновец (Польша) – Сармация Бендзин (Польша) – 4:2
  • 24.07. 13:00. Камбюр (Нидерланды) – Утрехт (Нидерланды) – 1:0
  • 24.07. 13:00. Канадзава (Япония) – Гамба Осака (Япония) – 0:6
  • 24.07. 14:00. Суонси (Уэльс) – Удинезе (Италия) – 2:0
  • 24.07. 14:30. Юнион Сент-Жиллуаз (Бельгия) – Патро Эйсден (Бельгия) – 4:0
  • 24.07. 15:00. Вольфсбург (Германия) – Лион (Франция) – 0:2
  • 24.07. 15:00. Гронинген (Нидерланды) – Волендам (Нидерланды) – 0:4
  • 24.07. 15:00. Камбюр (Нидерланды) – Утрехт (Нидерланды) – 0:1
  • 24.07. 15:00. Ломмел (Бельгия) – Ден Хааг (Нидерланды) – 0:4
  • 24.07. 15:00. Мазовия Миньск-Мазовецки (Польша) – Зомбки (Польша) – 1:1
  • 24.07. 16:30. Касымпаша (Турция) – Генчлербирлиги (Турция) – 3:0
  • 24.07. 17:00. Борнмут (Англия) – Санкт-Паули (Германия) – 4:1
  • 24.07. 17:00. Ден Босх (Нидерланды) – Лусаил (Катар) – 2:1
  • 24.07. 17:00. Томашув-Мазовецки (Польша) – Спартакус Далешице (Польша) – 3:1
  • 24.07. 17:00. Фрайбург (Германия) – Дерби (Англия) – 3:1
  • 24.07. 17:00. Хаддерсфилд (Англия) – Олдем (Англия) – 3:1
  • 24.07. 18:00. Аустрия (Ам.) (Австрия) – Рид (Ам.) (Австрия) – 4:2
  • 24.07. 18:00. Беласица (Болгария) – Беласица (Сев. Македония) – 2:0
  • 24.07. 18:00. Глоггниц (Австрия) – Рапид II (Австрия) – 1:3
  • 24.07. 18:00. Эюпспор (Турция) – Истанбулспор АС (Турция) – 2:0
  • 24.07. 18:00. Лотте (Германия) – Вердер Бремен II (Германия) – 1:2
  • 24.07. 18:00. Нитра (Словакия) – Подконице (Словакия) – 2:1
  • 24.07. 18:00. Победа Валандово (С. Македония) – Осогово (С. Македония) – 1:1
  • 24.07. 18:00. Спарта Прага B (Чехия) – Гостоунь (Чехия) – 1:2
  • 24.07. 18:30. Баник Мост-Соуш (Чехия) – Писек (Чехия) – 1:1
  • 24.07. 18:30. Гмюнден (Австрия) – Брэдфорд (Англия) – 0:4
  • 24.07. 18:30. Колбушова Дольна (Польша) – Чарни Поланец (Польша) – 2:1
  • 24.07. 18:30. Обань (Франция) – Бастия (Франция) – 1:1
  • 24.07. 18:30. Сярка Тарнобжег (Польша) – Иглупол Дембица (Польша) – 3:0
  • 24.07. 19:00. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – 2:0
  • 24.07. 19:00. Бжег (Польша) – Ныса (Польша) – 2:0
  • 24.07. 19:00. Гедания Гданьск (Польша) – Чарни Прущ-Гданьски (Польша) – 2:5
  • 24.07. 19:00. Кремонезе (Италия) – Джана Эрминио (Италия) – 4:0
  • 24.07. 19:00. Любовня (Словакия) – Попрад Махник Мушина (Польша) – 3:2
  • 24.07. 19:00. Русенборг (Норвегия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:5
  • 24.07. 19:00. Триглав (Словения) – Сегеста (Хорватия) – 2:2
  • 24.07. 19:00. Фенье-Ольнуа (Франция) – Франк Борен (Бельгия) – 0:2
  • 24.07. 19:15. Бирзеббуджа (Мальта) – Бальцан (Мальта) – 0:0
  • 24.07. 19:15. Шомберки Бытом (Польша) – БКС Спарта Катовице (Польша) – 4:2
  • 24.07. 19:30. Глайсдорф (Австрия) – Штурм Грац II (Австрия) – 2:1
  • 24.07. 19:30. Карлстад (Швеция) – Эребру Сюр. (Швеция) – 4:1
  • 24.07. 19:30. ЛАК Интер (Австрия) – Фаворитнер (Австрия) – 0:0
  • 24.07. 19:30. Лангенрор (Австрия) – ТВЛ Электра (Австрия) – 2:3
  • 24.07. 19:30. Вайц (Австрия) – Коротан (Словения) – 5:1
  • 24.07. 19:30. Сцинава (Польша) – Злотория (Польша) – 4:1
  • 24.07. 19:30. Хераклес (Нидерланды) – Эксельсиор (Нидерланды) – 3:5
  • 24.07. 20:00. Аллергайлиген (Австрия) – Вольфсберг (Ам.) (Австрия) – 1:3
  • 24.07. 20:00. Антверпен (Бельгия) – Олимпиакос Пирей (Греция) – 3:0
  • 24.07. 20:00. Бенфика (Португалия) – Уш Белененсеш (Португалия) – 5:1
  • 24.07. 20:00. Биссен (Люксембург) – РФК Льеж (Бельгия) – 1:1
  • 24.07. 20:00. Эльче (Испания) – Джохор ДТ (Малайзия) – 0:0
  • 24.07. 20:00. Йорк (Англия) – Аль-Иттифак (Саудовская Аравия) – 2:2
  • 24.07. 20:00. Куфштайн (Австрия) – Зальфельден (Австрия) – 1:1
  • 24.07. 20:00. Мюльхайм-Керлих (Германия) – Айнтрахт Трир (Германия) – 1:3
  • 24.07. 20:00. Нордгорн (Германия) – Оснабрюк (Германия) – 0:7
  • 24.07. 20:00. Орландо Пайретс (ЮАР) – Неом СК (Саудовская Аравия) – 0:1
  • 24.07. 20:00. Санкт-Йоганн (Австрия) – УФК Галлайн (Австрия) – 4:3
  • 24.07. 20:00. СФ Фрауенталь (Австрия) – Лебринг (Австрия) – 2:3
  • 24.07. 20:00. Эммен (Нидерланды) – Твенте (Нидерланды) – 0:3
  • 24.07. 20:00. Явор (Сербия) – Металац (Сербия) – 1:1
  • 24.07. 20:15. Кобленц (Германия) – Гиссен (Германия) – 2:1
  • 24.07. 20:30. Нанси (Франция) – Ажено (Франция) – 5:0
  • 24.07. 20:30. Осасуна (Испания) – Расинг Сантандер (Испания) – 2:0
  • 24.07. 21:00. Барселона (Испания) – КЕ Европа (Испания) – 4:1
  • 24.07. 21:00. Брауншвейг (Германия) – Саутгемптон (Англия) – 0:1
  • 24.07. 21:00. Галатасарай (Турция) – Монца (Италия) – 0:2
  • 24.07. 21:00. Эббсфлит (Англия) – Кардифф Метрополитен (Уэльс) – 1:1
  • 24.07. 21:00. Касереньо (Испания) – Хаэн (Испания) – 1:1
  • 24.07. 21:00. Пайерн (Швейцария) – Ивердон II (Швейцария) – 1:0
  • 24.07. 21:15. Оксфорд Саннисайд (С. Ирландия) – Данганнон (С. Ирландия) – 0:1
  • 24.07. 21:30. Гайзли (Англия) – Блэкберн U21 (Англия) – 3:2
  • 24.07. 21:30. Гзира (Мальта) – Моста (Мальта) – 1:1
  • 24.07. 21:30. К. Рейнджерс (Сев. Ирландия) – Баллимена (Сев. Ирландия) – 0:3
  • 24.07. 21:30. Колчестер (Англия) – Вест Хэм U21 (Англия) – 2:2
  • 24.07. 21:30. Рейт (Шотландия) – Хартс (Шотландия) – 0:1
  • 24.07. 21:30. Феликсстоу энд Уолтон (Англия) – Нидхэм Маркет (Англия) – 1:1
  • 24.07. 21:45. Доллингстаун (Сев. Ирландия) – Лахголл (Сев. Ирландия) – 0:3
  • 24.07. 21:45. Энфилд Таун (Англия) – Вортинг (Англия) – 1:1
  • 24.07. 21:45. Лимавади (Сев. Ирландия) – Линфилд (Сев. Ирландия) – 0:1
  • 24.07. 21:45. Рашден энд Даймондс (Англия) – Банбери (Англия) – 1:2
  • 24.07. 21:45. Саутпорт (Англия) – Юнайтед (Англия) – 2:0
  • 24.07. 21:45. Хайд (Англия) – Честер (Англия) – 0:1
  • 24.07. 22:00. Мелкшем (Англия) – Йейт Таун (Англия) – 2:1

Видео матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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