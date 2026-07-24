Товарищеские матчи, 23 июля. Шахтер переиграл Горицу, Заря уступила Гезтепе

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Шахтер одолел хорватский клуб Горица (2:0). Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении. На 40-й минуте бразилец Педриньо забил за Шахтер эффектный гол издалека. На 52-й минуте ударом головой после углового Алиссон Сантана удвоил преимущество горняков (2:0).

Заря под руководством Виктора Скрипника провела заключительный контрольный матч на сборах в Словении. Луганская команда уступила Гезтепе из Турции (1:2). Соперники забили голы на 38-й и 50-й минутах, дубль оформил Синклер Армстронг. Впоследствии Филипп Будковский реализовал пенальти на 78-й минуте.

Товарищеские матчи. 23 июля 2026

23.07. 15:00. Риу Аве (Португалия) – Ноттингем 2 (Англия) – 5:2

23.07. 16:00. Аль-Дирия (Саудовская Аравия) – ФА 2000 (Дания) – 2:0

23.07. 16:00. Мангейм (Германия) – Лиферинг (Австрия) – 4:1

23.07. 17:30. Эрзурумспор (Турция) – Аль-Араби (Кувейт) – 3:1

23.07. 18:00. Заря (Украина) – Гезтепе (Турция) – 1:2

23.07. 18:00. Корона Кельце II (Польша) – Неа Саламина (Кипр) – 2:2

23.07. 18:00. Сампдория (Италия) – Кальяри (Италия) – 0:0

23.07. 18:30. Венеция (Италия) – Вис Пезаро (Италия) – 8:0

23.07. 19:00. Горица (Хорватия) – Шахтер (Украина) – 0:2

23.07. 19:00. Пуща (Польша) – Ярослав (Польша) – 2:1

23.07. 19:00. Вождовац (Сербия) – Газиантеп (Турция) – 1:1

23.07. 19:15. Бергиш Гладбах (Германия) – Кельн (Германия) – 0:8

23.07. 19:30. Брайтенрайн (Швейцария) – Золотурн (Швейцария) – 2:3

23.07. 19:30. Эштрела Амадора (Португалия) – Насьонал (Португалия) – 2:0

23.07. 19:30. Скиве (Дания) – Хольстебро (Дания) – 2:2

23.07. 19:30. Франк Борен (Бельгия) – Тюбиз-Брен (Бельгия) – 3:0

23.07. 20:00. Бавария Альценау (Германия) – Вормс (Германия) – 7:2

23.07. 21:30. Биль (Швейцария) – Приштина Берн (Швейцария) – 2:0

23.07. 22:00. Кордоба (Испания) – Севилья (Испания) – 0:0 (пен. 4:5)

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