Товарищеские матчи, 22 июля. Харьков уступил Шальке, Буковина обыграла Рух

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Клуб УПЛ Харьков уступил немецкому Шальке (0:2). Товарищеский матч состоялся на стадионе Melach Road в австрийском городе Кематен-ин-Тироль. У победителей голы во втором тайме забили Мусса Силла (54 мин) и Брайан Ласме (63 мин). В прошлом сезоне Шальке выиграл Вторую Бундеслигу и вернулся в элитный дивизион чемпионата Германии.

Буковина Черновцы одолела Рух Львов (2:1). Матч прошел на стадионе УТБ Мункач в селе Дерцен (Закарпатская область). В составе львовского клуба отличился Мухаммад Джурабаев (48 мин). Голы у Буковины забили Олег Кожушко (76 мин) и Михаэл Клепач (88 мин).

Товарищеские матчи. 22 июля 2026

22.07. 05:00. Кобе (Япония) – Имабари (Япония) – 2:1

22.07. 11:30. Кустошия (Хорватия) – НК Крка (Словения) – 4:1

22.07. 12:00. Ипсвич (Австралия) – Брисбен Роар (Австралия) – 0:5

22.07. 12:00. Маритиму (Португалия) – Камаша (Португалия) – 2:0

22.07. 12:30. АФС (Португалия) – Паредиш (Португалия) – 2:4

22.07. 12:30. Шавиш (Португалия) – Амаранте (Португалия) – 2:1

22.07. 13:00. ГКС Белхатув (Польша) – Ракув II (Польша) – 4:4

22.07. 13:00. Насьонал (Португалия) – Леганес (Испания) – 0:0

22.07. 13:00. Ноттингем (Англия) – Блэкберн (Англия) – 3:0

22.07. 13:00. Тондела (Португалия) – Академика (Португалия) – 2:1

22.07. 13:30. Санта-Клара (Португалия) – Морейренсе (Португалия) – 2:1

22.07. 15:00. Алверка (Португалия) – Эшторил (Португалия) – 2:0

22.07. 15:00. Дюнкерк (Франция) – Самсунспор (Турция) – 2:1

22.07. 15:00. Фамаликан (Португалия) – Арока (Португалия) – 0:0

22.07. 16:00. Буковина (Украина) – Рух (Украина) – 2:1

22.07. 17:00. Амьен (Франция) – Реймс (Франция) – 1:1

22.07. 17:00. Болонья (Италия) – Хайденхайм (Германия) – 1:1

22.07. 17:00. Вестерло (Бельгия) – Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – 0:0

22.07. 17:00. Харьков (Украина) – Шальке (Германия) – 0:2

22.07. 17:30. Фрозиноне (Италия) – Фрозиноне U20 (Италия) – 1:0

22.07. 18:00. Авеллино (Италия) – Скафатезе (Италия) – 3:1

22.07. 18:00. Бачка-Топола (Сербия) – Иллирия (Словения) – 4:0

22.07. 18:00. Висла II (Польша) – Далин Мысленице (Польша) – 6:1

22.07. 18:00. Заглембе Сосновец II (Польша) – Виктория Ченстохова (Польша) – 1:0

22.07. 18:00. Палермо (Италия) – Парадизо (Швейцария) – 7:0

22.07. 18:00. Сассуоло (Италия) – Падуя (Италия) – 4:1

22.07. 18:00. Яблонец B (Чехия) – Пршибрам B (Чехия) – 5:1

22.07. 18:30. Белтинци (Словения) – Аль-Шарджа (ОАЭ) – 0:4

22.07. 18:30. Вердер (Германия) – Окаяма (Япония) – 2:0

22.07. 18:30. Верона (Италия) – Виртус Верона (Италия) – 2:1

22.07. 18:30. Высоке-Мито (Чехия) – Пардубице B (Чехия) – 2:3

22.07. 18:30. Генгам (Франция) – Конкарно (Франция) – 0:1

22.07. 18:30. Лечче (Италия) – Политехника Тимишоара (Румыния) – 0:1

22.07. 18:30. Мец (Франция) – Сошо (Франция) – 4:1

22.07. 18:30. Нант (Франция) – Ла-Рош (Франция) – 1:1

22.07. 18:30. Островец-Свентокшиски (Польша) – Бохня (Польша) – 7:1

22.07. 18:30. Стар Стараховице (Польша) – Оскар Пшисуха (Польша) – 4:2

22.07. 18:30. Торино (Италия) – Альчоне Милано (Италия) – 1:0

22.07. 18:30. Усти-над-Лабем B (Чехия) – Варнсдорф (Чехия) – 0:6

22.07. 18:30. Фенье-Ольнуа (Франция) – Серен Юнайтед (Бельгия) – 2:0

22.07. 19:00. Брест (Франция) – Аль-Вакра (Катар) – 0:2

22.07. 19:00. Галле (Германия) – Фульда-Ленерц (Германия) – 2:1

22.07. 19:00. Драговоляц (Хорватия) – Дубрава (Хорватия) – 0:0

22.07. 19:00. Дуйсбург (Германия) – Беерсхот (Бельгия) – 2:4

22.07. 19:00. Йеддело (Германия) – Редингхаузен (Германия) – 2:0

22.07. 19:00. Запы (Чехия) – Турнов (Чехия) – 2:0

22.07. 19:00. Клермон (Франция) – Кевийи Руан (Франция) – 1:1

22.07. 19:00. Колин (Чехия) – Повлтавска ФА (Чехия) – 1:1

22.07. 19:00. Лаваль (Франция) – Авранш (Франция) – 2:1

22.07. 19:00. Ле-Ман (Франция) – Версаль (Франция) – 3:1

22.07. 19:00. Монпелье (Франция) – Канны (Франция) – 3:4

22.07. 19:00. Наполи (Италия) – Ареццо (Италия) – 1:3

22.07. 19:00. Нотец Чарнкув (Польша) – Полония Ходзеж (Польша) – 3:0

22.07. 19:00. Плоцк II (Польша) – Пеликан (Польша) – 3:2

22.07. 19:00. РААЛ Ла-Лувьер (Бельгия) – Кифисия (Греция) – 1:1

22.07. 19:00. Родез (Франция) – Ним (Франция) – 2:1

22.07. 19:00. РФК Льеж (Бельгия) – Сент-Трюйден (Бельгия) – 0:1

22.07. 19:00. Сесвете (Хорватия) – Копривница (Хорватия) – 1:0

22.07. 19:00. Слобода (Сербия) – Омладинац Заблаче (Сербия) – 2:1

22.07. 19:00. Слога (Босния и Герцеговина) – Аджман (ОАЭ) – 1:4

22.07. 19:00. Тоттенхэм (Англия) – Милтон-Кинс Донс (Англия) – 1:0

22.07. 19:00. Уния Сважендз (Польша) – Погонь Могильно (Польша) – 4:2

22.07. 19:00. Штети (Чехия) – Велвары (Чехия) – 0:0

22.07. 19:15. Челядзь (Польша) – Шомбьерки Бытом (Польша) – 2:2

22.07. 19:30. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Генк (Бельгия) – 4:0

22.07. 19:30. Бренсхей (Дания) – Аварта (Дания) – 1:0

22.07. 19:30. Винер Виктория (Австрия) – Винербергер (Австрия) – 1:1

22.07. 19:30. Карловац (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 0:1

22.07. 19:30. Приморье (Словения) – Ульяник Пула (Хорватия) – 0:0

22.07. 19:30. Сцинава (Польша) – Ежманова (Польша) – 5:2

22.07. 19:30. ТБ Ян Цайскам (Германия) – Кайзерслаутерн II (Германия) – 0:3

22.07. 19:45. Майнц II (Германия) – Кройцлинген (Швейцария) – 2:1

22.07. 20:00. Анже (Франция) – Ле-Эрбье (Франция) – 3:1

22.07. 20:00. Бенфика B (Португалия) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 2:1

22.07. 20:00. Бурк-ан-Брес (Франция) – Дижон (Франция) – 1:2

22.07. 20:00. Виртон (Бельгия) – Хостерт (Люксембург) – 1:0

22.07. 20:00. Вольфенбюттель (Германия) – Шёнинген (Германия) – 2:6

22.07. 20:00. Глоструп (Дания) – Ванлёсе (Дания) – 1:2

22.07. 20:00. Гранада (Испания) – Неом СК (Саудовская Аравия) – 2:0

22.07. 20:00. Йорк (Англия) – Аль-Иттифак U21 (Саудовская Аравия) – 6:0

22.07. 20:00. Кадис (Испания) – Лестер (Англия) – 0:1

22.07. 20:00. Люнебургер Ганза (Германия) – Гамбург II (Германия) – 3:1

22.07. 20:00. Орландо Пайретс (ЮАР) – Лас-Пальмас (Испания) – 1:0

22.07. 20:00. Осиек (Хорватия) – Цибалия (Хорватия) – 3:0

22.07. 20:00. Равенсбург (Германия) – Хомбург (Германия) – 2:3

22.07. 20:00. Санта-Клара (Португалия) – Фелгейраш (Португалия) – 1:1

22.07. 20:00. Ф91 Дюделанж (Люксембург) – Мамер (Люксембург) – 2:0

22.07. 20:00. Фиорентина (Италия) – Губбио (Италия) – 1:0

22.07. 20:00. Хейст (Бельгия) – Патро Эйсден (Бельгия) – 0:0

22.07. 20:00. Хувентуд Торремолинос (Испания) – Сеута (Испания) – 1:0

22.07. 20:30. АФК Эскильстуна (Швеция) – Нючёпинг (Швеция) – 2:1

22.07. 20:30. Вальферданж (Люксембург) – Люксембург Сити (Люксембург) – 2:4

22.07. 20:30. Дельменхорст (Германия) – Берзенбрюк (Германия) – 2:1

22.07. 20:30. Эшаллен (Швейцария) – Бавуа (Швейцария) – 0:0

22.07. 20:30. Женесс Эш (Люксембург) – Кеппхен (Люксембург) – 1:0

22.07. 20:30. Сестао (Испания) – Атлетик (Испания) – 0:2

22.07. 20:30. Хильден (Германия) – Унтеррат (Германия) – 5:0

22.07. 21:00. Амикаль Сен-Пре (Швейцария) – Терр Сант (Швейцария) – 9:1

22.07. 21:00. Валенсия (Испания) – Эльденсе (Испания) – 3:0

22.07. 21:00. Уимблдон (Англия) – Норвич (Англия) – 0:0

22.07. 21:00. Делемон (Швейцария) – Ла-Шо-де-Фон (Швейцария) – 2:1

22.07. 21:00. Эндрахт Термин (Бельгия) – Генк U23 (Бельгия) – 2:3

22.07. 21:00. Нидеркорн (Люксембург) – АПМ Мец (Франция) – 2:5

22.07. 21:00. Олот (Испания) – Жирона (Испания) – 1:3

22.07. 21:30. Бертон (Англия) – Бирмингем (Англия) – 0:1

22.07. 21:30. Мейденхед (Англия) – Вулверхэмптон (Англия) – 0:1

22.07. 21:30. Саутенд (Англия) – Нортгемптон (Англия) – 1:3

22.07. 21:30. Тенерифе (Испания) – Хетафе (Испания) – 1:2

22.07. 21:45. Истли (Англия) – Валансьен (Франция) – 0:3

22.07. 21:45. Питерборо Спортс (Англия) – Питерборо (Англия) – 0:1

22.07. 21:45. Рейнджерс (Шотландия) – Сент-Этьен (Франция) – 2:1

22.07. 21:45. Стивенидж (Англия) – Вест Хэм (Англия) – 0:5

22.07. 22:00. Жил Висенте (Португалия) – Порту (Португалия) – 1:0

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