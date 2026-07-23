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Шахтер Донецк
23.07.2026 19:00 – FT 2 : 0
Горица (Велика-Горица)
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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 20:52 |
754
0

Шахтер – Горица (Хорватия) – 2:0. Педриньо и Алиссон. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Словении

23 июля 2026, 20:52 |
754
0
Шахтер – Горица (Хорватия) – 2:0. Педриньо и Алиссон. Видео голов и обзор
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер провел очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

23 июля в 19:00 Шахтер обыграл хорватский клуб Горица (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бразилец Педриньо забил за Шахтер эффектный гол на 40-й минуте (1:0).

На 52-й минуте ударом головой после углового Алиссон Сантана удвоил преимущество Шахтера (2:0)

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.Шахтер готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.

🏆 Товарищеский матч. 23 июля 2026 года. Словения

19:00. Шахтер (Украина) – Горица (Хорватия) – 2:0

Голы: Педриньо, 40, Алиссон Сантана, 52

Шахтер (старт): Твардовский, Бондар, Марлон, Педриньо, Педро Энрике, Кауан Элиас, Караваев, Матвиенко (кап), Назарина, Алиссон, Проспер.

Запас: Баглай, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Винисиус, Грам, Невертон, Бондаренко, Цуканов, Райан, Бруниньо, Траоре.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Педриньо, 40 мин

ГОЛ! 2:0. Алиссон Сантана, 52 мин

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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