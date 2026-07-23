Шахтер – Горица (Хорватия) – 2:0. Педриньо и Алиссон. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Словении
Донецкий Шахтер провел очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
23 июля в 19:00 Шахтер обыграл хорватский клуб Горица (2:0).
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Бразилец Педриньо забил за Шахтер эффектный гол на 40-й минуте (1:0).
На 52-й минуте ударом головой после углового Алиссон Сантана удвоил преимущество Шахтера (2:0)
Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.Шахтер готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.
🏆 Товарищеский матч. 23 июля 2026 года. Словения
19:00. Шахтер (Украина) – Горица (Хорватия) – 2:0
Голы: Педриньо, 40, Алиссон Сантана, 52
Шахтер (старт): Твардовский, Бондар, Марлон, Педриньо, Педро Энрике, Кауан Элиас, Караваев, Матвиенко (кап), Назарина, Алиссон, Проспер.
Запас: Баглай, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Винисиус, Грам, Невертон, Бондаренко, Цуканов, Райан, Бруниньо, Траоре.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Педриньо, 40 мин
ГОЛ! 2:0. Алиссон Сантана, 52 мин
Видеозапись матча
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