Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Выиграл воздух. Алиссон Сантана удвоил перевес Шахтера над Горицей
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 20:19 | Обновлено 23 июля 2026, 20:27
172
0

ВИДЕО. Выиграл воздух. Алиссон Сантана удвоил перевес Шахтера над Горицей

Сразу после перерыва преимущество горняков составляет два мяча

23 июля 2026, 20:19 | Обновлено 23 июля 2026, 20:27
172
0
ВИДЕО. Выиграл воздух. Алиссон Сантана удвоил перевес Шахтера над Горицей
ФК Шахтер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

23 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Горица.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

На 52-й минуте ударом головой после углового Алиссон Сантана удвоил перевес Шахтера (2:0).

ГОЛ! 2:0. Алиссон Сантана, 52 мин

Видеозапись матча

По теме:
Этот середняк проблем не создал. Шахтер спокойно обыграл Горицу
Динамо – ПАОК. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Провал в обороне. Динамо снова пропустило от ПАОКа
товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Горица (Хорватия) Алиссон Сантана
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23 июля 2026, 19:00 7
Полесье – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Полесье – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Третья попытка житомирского клуба достойно выступить в еврокубках начинается

Мирон Маркевич обратился с предложением к Динамо
Футбол | 23 июля 2026, 19:08 2
Мирон Маркевич обратился с предложением к Динамо
Мирон Маркевич обратился с предложением к Динамо

Тренер предлагает игрокам проявить больше уверенности для достижения успеха в матче с ПАОКом

Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Бокс | 23.07.2026, 09:34
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Футбол | 23.07.2026, 05:32
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Футбол | 23.07.2026, 05:50
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
22.07.2026, 06:02 7
Футбол
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 10
Футбол
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
22.07.2026, 06:32
Бокс
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
22.07.2026, 07:11 19
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
21.07.2026, 22:14 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
22.07.2026, 14:21 8
Футбол
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем