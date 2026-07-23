Украина. Премьер лига23 июля 2026, 20:19 | Обновлено 23 июля 2026, 20:27
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ВИДЕО. Выиграл воздух. Алиссон Сантана удвоил перевес Шахтера над Горицей
Сразу после перерыва преимущество горняков составляет два мяча
23 июля 2026, 20:19 | Обновлено 23 июля 2026, 20:27
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Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
23 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Горица.
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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
На 52-й минуте ударом головой после углового Алиссон Сантана удвоил перевес Шахтера (2:0).
ГОЛ! 2:0. Алиссон Сантана, 52 мин
Видеозапись матча
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