ВИДЕО. Выиграл воздух. Алиссон Сантана удвоил перевес Шахтера над Горицей

На 52-й минуте ударом головой после углового Алиссон Сантана удвоил перевес Шахтера (2:0).

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23 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Горица .

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

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