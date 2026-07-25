ВИДЕО. Педриньо рассказал, как сделал гол плюс ассист в спарринге Шахтера

Полузащитник Шахтера Педриньо поделился впечатлениями от спарринга с хорватской Горицей (2:0), в котором он забил гол и сделал ассист:

«Всегда приятно отмечаться результативными действиями, даже несмотря на то, что игра носила товарищеский статус. Очень важно в контексте нашей эволюции, роста, вектора, которым мы пытаемся двигаться как команда, добиваться побед. Это хорошая привычка, которой мы стараемся придерживаться. Поэтому с учетом и личной результативности, и командного успеха я очень рад.

Что касается первого гола, то мы доминировали с мячом, старались продвигаться вперед, и, если не ошибаюсь, Алиссон отдал мне передачу после того, как сам получил мяч между линиями и протащил его. Мне оставалось только пробить. Я заметил, что вратарь двигался так, что удар в противоход ему было бы тяжело отбить, поэтому прицелился и, к счастью, сумел превратить этот момент в гол. Что касается второго, то это стандартная ситуация, которую мы отрабатываем на тренировках. Оставалось подать, и Алиссон буквально нашел этот мяч своей головой — так мы и сумели отличиться.

Почему пропустил прошлый матч? Только для того, чтобы поберечься. Насыщенная предсезонная подготовка, и тренерский штаб предоставил мне возможность отдохнуть, чтобы подойти уже непосредственно к старту будущего сезона в более оптимальных кондициях. Также мы убили двух зайцев, поскольку дали возможность другим футболистам, которые тоже нуждаются в игровой практике, набираться уверенности — выйти на поле в том матче, почувствовать дух конкурентной борьбы. Считаю, это отличная возможность и для меня немного отдохнуть и поберечь силы, и для других исполнителей на моей позиции получить шанс проявить себя.

Думаю, вы могли заметить, что в этих предсезонных матчах мы немного медленнее, чем обычно, возможно, физически не такие выносливые, как к этому привыкли зрители. Однако это совершенно нормальное явление, ведь тренировочный процесс на сборах спланирован таким образом, чтобы вывести нас на пик формы позже. Мы действительно много бегали, выполнили немало физической, силовой и тактической работы, поэтому сейчас это немного сказывается на нашей свежести в спаррингах. Однако это неотъемлемый компонент подготовки к сезону.

Статус лидера? Действительно, стараюсь занимать подобную позицию по отношению к молодым бразильцам, делиться собственным опытом. Прекрасно понимаю ситуацию, в которой они находятся, поскольку тоже через нее проходил: они оказались в совершенно другой стране, совершенно другой игровой модели. Прежде всего им нужна поддержка, какие-то подсказки, чтобы с ними поделились опытом, что мы и стараемся делать. Не только я, но и каждый из тех игроков, которые дольше находятся в нашем коллективе. Самое важное для них сейчас — понимать, что они еще молоды, находятся в процессе становления, учатся, могут ошибаться и будут ошибаться. Это совершенно нормально. Главное — как они будут реагировать на ошибки и как быстро постараются их исправить. Поэтому это, наверное, самый ценный совет, который я могу им сейчас дать. Мне действительно нравится, как они адаптируются в клубе, как вливаются в коллектив, и я вижу в них большой потенциал и хорошее будущее.

Несмотря на нашу общую усталость сейчас, мы функционально готовы к началу нового сезона. Подойдем в лучших физических кондициях уже к моменту начала официальных матчей и, конечно, будем выкладываться на все 100 процентов, чтобы порадовать болельщиков лучшими результатами».