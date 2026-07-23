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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 18:57 | Обновлено 23 июля 2026, 19:24
787
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Шахтер – Горица. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

23 июля 2026, 18:57 | Обновлено 23 июля 2026, 19:24
787
3 Comments
Шахтер – Горица. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Шахтер
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Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Горица» – 0:0

«Шахтер»: Твардовский – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Караваев – Марлон Гомес, Назарина, Педриньо да Силва – Проспер, Элиас, Алиссон.

Запасные: Баглай, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Винисиус, Грам, Невертон, Бондаренко, Цуканов, Райан, Бруниньо, Траоре.

«Горица»: Матияш – Цвиянович, Перич, Филиппович, Браут – Бакич, Павичич, Миич – Богоевич, Эрцег, Врзич.

Стадион: «Городской» (Домжале, Словения).

Во четверг, 23-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и хорватская «Горица». Матч пройдет в Домжале, на поле стадиона «Городской», начало в 19:00.

Команда Арда Турана вновь сыграет против представителя Хорватии, и также, как и «Славен Белупо», против которого «горняки» не так давно провели ничейный контрольный матч (2:2), «Горица» далека от статуса передовой в «элитном» дивизионе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Горица», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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белый Шахтёр 
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Чому наші гранди так люблять спарингуватись з командами третього дивізіону? там що немає команд з першоі пятірки топ-чемпіонатів?
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0
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