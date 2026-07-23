Шахтер – Горица. Текстовая трансляция. LIVE
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Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Горица» – 0:0
«Шахтер»: Твардовский – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Караваев – Марлон Гомес, Назарина, Педриньо да Силва – Проспер, Элиас, Алиссон.
Запасные: Баглай, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Винисиус, Грам, Невертон, Бондаренко, Цуканов, Райан, Бруниньо, Траоре.
«Горица»: Матияш – Цвиянович, Перич, Филиппович, Браут – Бакич, Павичич, Миич – Богоевич, Эрцег, Врзич.
Стадион: «Городской» (Домжале, Словения).
Во четверг, 23-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и хорватская «Горица». Матч пройдет в Домжале, на поле стадиона «Городской», начало в 19:00.
Команда Арда Турана вновь сыграет против представителя Хорватии, и также, как и «Славен Белупо», против которого «горняки» не так давно провели ничейный контрольный матч (2:2), «Горица» далека от статуса передовой в «элитном» дивизионе.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Горица», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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