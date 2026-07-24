ФОТО. Шахтер с легкостью обыграл хорватскую Горицу на сборах в Словении

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к новому сезону на сборах в Словении. В контрольном матче 23 июля команда Арды Турана уверенно переиграла хорватскую Горицу со счетом 2:0.

Горняки владели преимуществом на протяжении большей части встречи и создали немало опасных моментов. В первом тайме шансы имели Педро Энрике, Педриньо, Марлон Гомес, Назарина и Кауан Элиас. На 40-й минуте горняки открыли счет. Алиссон сделал ассист, а Педриньо с линии штрафной площади технично пробил под ближнюю штангу (1:0).

Во втором тайме Арда Туран провел ряд замен, и Шахтер увеличил преимущество. На 52-й минуте Педриньо подал с левого углового, а Алиссон, ворвавшись в штрафную площадь, мощным ударом головой отправил мяч в сетку (2:0). Донецкая команда контролировала ход игры и могла сделать счет крупнее, однако моменты не реализовали Гочолейшвили и Райан Роберто.

Шахтер одержал победу над Горицей со счетом 2:0, а следующий контрольный поединок проведет 25 июля против саудовского клуба Аль-Ула.

🏆 Товарищеский матч. 23 июля 2026

Домжале (Словения). Домжале Стэдиум, 100 зрителей

19:00. Шахтер Донецк (Украина) – Горица Велика-Горица (Хорватия) – 2:0

Голы: Педриньо, 40, Алиссон Сантана, 52

Шахтер: Твардовский, Караваев (Винисиус Тобиас, 46), Бондарь (Грам, 46), Матвиенко (к) (Марлон Сантос, 63), Педро Энрике (Гочолейшвили, 63), Назарина (Бондаренко, 46), Педриньо (Невертон, 63), Марлон Гомес (Цуканов, 63), Алиссон (Бруниньо, 63), Проспер (Райан Роберто, 63), Кауан Элиас (Траоре, 46)

Видео голов и обзор матча

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