ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Баварии возглавил сборную Бельгии

49-летний нидерландец Марк ван Боммель официально стал новым тренером сборной Бельгии по футболу.

Контракт с Марком рассчитан на два года, а точнее до завершения чемпионата Европы 2028.

«Для меня большая честь стать главным тренером сборной Бельгии. Я хочу поблагодарить Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию за доверие, которое они мне оказали. Бельгия располагает выдающимися игроками и огромным потенциалом.

Вместе с моим тренерским штабом мы хотим построить дисциплинированную, амбициозную и смелую команду, способную соперничать с сильнейшими. Успех никогда не гарантирован, но упорный труд, честность и преданность делу – да.

Мы отдадим все силы, чтобы помогать этой команде становиться лучше каждый день и дарить повод для гордости бельгийскому народу. Я с нетерпением жду встречи с игроками, штабом и болельщиками, чтобы вместе начать эту новую главу», – сказал Марк.

Для Марка это будет первый опыт работы главным тренером на уровне национальной сборной. Ранее он входил в тренерский штаб сборных Нидерландов U-17, Саудовской Аравии и Австралии.

На клубном уровне Марк возглавлял ПСВ (2018-2019), «Вольфсбург» (2021) и «Антверпен» (2022-2024).

В качестве футболиста ван Боммель запомнился выступлениями за ПСВ (274 матча) и «Баварию» (187). Также были периоды в «Барселоне» (38), «Милане» (50) и «Фортуне» Ситтард (165).

На протяжении своей карьеры Марк завоевал 20 трофеев, из которых один – Лига чемпионов с «Барселоной».

До этого сборную Бельгии возглавлял французский специалист Руди Гарсия, который принял команду зимой 2025 года. Вместе с Руди сборная вышла на ЧМ-2026, где остановилась на стадии 1/4 финала, уступив Испании (1:2).