Камбек от Аргентины, дирижер Месси, Динамо в Румынии, победа в волейболе
Главные новости за 15 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 июля.
1. Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с командой Испании
2. Лига чемпионов. Итоги Q1: определены все пары 2-го раунда квалификации
За два дня состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда ЛЧ
3. Гол на 90+1. Университатя Крайова с украинцем выбила витебск из ЛЧ
Александр Романчук сыграл за хозяев первый тайм, после чего был заменен
4A. Харьков в спарринге минимально уступил чешскому клубу Яблонец
Единственный гол соперники забили на 56-й минуте матча
4B. Буковина в гостевом спарринге переиграла Кишварду благодаря быстрому голу
Единственный мяч на 8-й минуте забил Михаэл Клепач
4C. Луганская Заря в товарищеском матче проиграла турецкому Коньяспору
Гол для команды УПЛ на 75-й минуте забил Филипп Будковский
5A. Игорь КОСТЮК: «Университатя – опытная команда, которую мы уважаем»
Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию перед игрой Q1 Лиги Европы
5B. БРАЖКО: «Надеюсь, что Динамо окажется лучшим на футбольном поле»
Хавбек принял участие в пресс-конференции перед игрой Q1 Лиги Европы
6. Молодежная сборная Украины разгромила Люксембург и выиграла группу на ЧЕ
Украинцы уверенно прошли групповой этап на Евробаскете U-20
7. Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Сине-желтая волейбольная сборная продолжает успешное выступление
8. Финалист чемпионата мира 2024 впервые выиграл рейтинговый турнир
В финале Championship League Джек Джонс победил Дэвида Гилберта
9. ОБА: «Было предложение от Динамо, но Шахтер – сильнейшая команда Украины»
Хавбек Шахтера Проспер Оба дал эксклюзивное интервью
10. Топ-10 футбольных трансферов первой половины лета
Бурлит футбольная жизнь и за пределами мундиаля
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший наставник сборной Украины считает, что итоговую победу завоюет румынская команда
Тарас Михалик оценил шансы киевского клуба завоевать золото УПЛ