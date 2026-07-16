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Другие новости
16 июля 2026, 10:57 | Обновлено 16 июля 2026, 11:02
127
0

Камбек от Аргентины, дирижер Месси, Динамо в Румынии, победа в волейболе

Главные новости за 15 июля на Sport.ua

16 июля 2026, 10:57 | Обновлено 16 июля 2026, 11:02
127
0
Камбек от Аргентины, дирижер Месси, Динамо в Румынии, победа в волейболе
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 июля.

1. Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с командой Испании

2. Лига чемпионов. Итоги Q1: определены все пары 2-го раунда квалификации
За два дня состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда ЛЧ

3. Гол на 90+1. Университатя Крайова с украинцем выбила витебск из ЛЧ
Александр Романчук сыграл за хозяев первый тайм, после чего был заменен

4A. Харьков в спарринге минимально уступил чешскому клубу Яблонец
Единственный гол соперники забили на 56-й минуте матча

4B. Буковина в гостевом спарринге переиграла Кишварду благодаря быстрому голу
Единственный мяч на 8-й минуте забил Михаэл Клепач

4C. Луганская Заря в товарищеском матче проиграла турецкому Коньяспору
Гол для команды УПЛ на 75-й минуте забил Филипп Будковский

5A. Игорь КОСТЮК: «Университатя – опытная команда, которую мы уважаем»
Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию перед игрой Q1 Лиги Европы

5B. БРАЖКО: «Надеюсь, что Динамо окажется лучшим на футбольном поле»
Хавбек принял участие в пресс-конференции перед игрой Q1 Лиги Европы

6. Молодежная сборная Украины разгромила Люксембург и выиграла группу на ЧЕ
Украинцы уверенно прошли групповой этап на Евробаскете U-20

7. Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Сине-желтая волейбольная сборная продолжает успешное выступление

8. Финалист чемпионата мира 2024 впервые выиграл рейтинговый турнир
В финале Championship League Джек Джонс победил Дэвида Гилберта

9. ОБА: «Было предложение от Динамо, но Шахтер – сильнейшая команда Украины»
Хавбек Шахтера Проспер Оба дал эксклюзивное интервью

10. Топ-10 футбольных трансферов первой половины лета
Бурлит футбольная жизнь и за пределами мундиаля

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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