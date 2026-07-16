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Чемпионат мира
16 июля 2026, 14:17 | Обновлено 16 июля 2026, 14:36
323
0

Инфографика. Сетка плей-офф ЧМ: в финале сыграют Испания и Аргентина

В матче за третье место на чемпионате мира встретятся Франция и Англия

16 июля 2026, 14:17 | Обновлено 16 июля 2026, 14:36
323
0
Инфографика. Сетка плей-офф ЧМ: в финале сыграют Испания и Аргентина
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​​В ночь с 15 на 16 июля завершилась стадия 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом полуфинале Испания обыграла Францию (2:0), матч прошел сыграют 14 июля в Арлингтоне (штат Техас). Голы для испанцев забили Микель Оярсабаль (с пенальти) и Педро Порро.

Во втором полуфинале Аргентина переиграла Англию (2:1), игра состоялась 15 июля в Атланте (штат Джорджия). Счет открыл Энтони Гордон, а в конце матча Аргентина совершила камбек с двумя ассистами Ліонеля Месси, который отдал результативные передачи на Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса.

Финальный поединок между Испанией и Аргентиной запланирован на вечер 19 июля в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).

В игре за третье место Франция и Англия встретятся 18 июля в Майами-Гарденс.

Чемпионат мира 2026 по футболу

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

1/2 финала

🔹 Арлингтон (штат Техас, США). AT&T Stadium

14.07. 22:00. Франция – Испания – 0:2

Голы: Микель Оярсабаль, 22 (пен), Педро Порро, 58

🔹 Атланта (штат Джорджия, США). Mercedes-Benz Stadium

15.07. 22:00. Англия – Аргентина – 1:2

Голы: Энтони Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартинес, 90+2

Сетка плей-офф

Видеообзор матча. Англия – Аргентина – 1:2

ГОЛ! 1:0. Энтони Гордон, 55 мин

ГОЛ! 1:1. Энцо Фернандес, 85 мин

ГОЛ! 1:2. Лаутаро Мартинес, 90+2 мин

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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