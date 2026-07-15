ЧМ-2026. Стадия 1/2 финала, 15 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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​​​​​​Вечером 15 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

15 июля в 22:00 сборные Англии и Аргентины сыграют в Атланте (штат Джорджия).

Днем ранее в другом полуфинале в Арлингтоне (штат Техас) Испания обыграла Францию (2:0).

Финальный поединок запланирован на 19 июля в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/2 финала, 14–15 июля 2026

🔹 14.07. 22:00. Франция – Испания – 0:2 [Арлингтон]

🔹 15.07. 22:00. Англия – Аргентина [Атланта]

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

15.07. 22:00. Англия – Аргентина

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