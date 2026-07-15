ЧМ-2026. Стадия 1/2 финала, 15 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите вечером 15 июля видеотрансляцию матча плей-офф чемпионата мира
Вечером 15 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
15 июля в 22:00 сборные Англии и Аргентины сыграют в Атланте (штат Джорджия).
Днем ранее в другом полуфинале в Арлингтоне (штат Техас) Испания обыграла Францию (2:0).
Финальный поединок запланирован на 19 июля в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/2 финала, 14–15 июля 2026
- 🔹 14.07. 22:00. Франция – Испания – 0:2 [Арлингтон]
- 🔹 15.07. 22:00. Англия – Аргентина [Атланта]
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
15.07. 22:00. Англия – Аргентина
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