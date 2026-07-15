Сетка плей-офф ЧМ. Испания вышла в финал, дальше сыграют Англия и Аргентина

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​​​Вечером 15 июля продолжится стадия 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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В первом полуфинале Испания обыграла Францию (2:0), матч прошел сыграют вечером 14 июля в Арлингтоне (штат Техас).

Голы для испанцев забили Микель Оярсабаль (с пенальти) и Педро Порро.

Во втором полуфинале Англия и Аргентина встретятся вечером 15 июля в 22:00 в Атланте (штат Джорджия).

Финальный поединок запланирован на 19 июля в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).

Чемпионат мира 2026 по футболу

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

1/2 финала

🔹 Арлингтон (штат Техас, США). AT&T Stadium

14.07. 22:00. Франция – Испания – 0:2

Голы: Микель Оярсабаль, 22 (пен), Педро Порро, 58

🔹 Атланта (штат Джорджия, США). Mercedes-Benz Stadium

15.07. 22:00. Англия – Аргентина

Сетка плей-офф

Видеообзор матча. Франция – Испания – 0:2

ГОЛ! 0:1. Микель Оярсабаль, 22 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Педро Порро, 58 мин

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