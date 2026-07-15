Сетка плей-офф ЧМ. Испания вышла в финал, дальше сыграют Англия и Аргентина
Вечером 15 июля на чемпионате мира состоится второй полуфинальный матч
Вечером 15 июля продолжится стадия 1/2 финала чемпионата мира 2026.
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
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В первом полуфинале Испания обыграла Францию (2:0), матч прошел сыграют вечером 14 июля в Арлингтоне (штат Техас).
Голы для испанцев забили Микель Оярсабаль (с пенальти) и Педро Порро.
Во втором полуфинале Англия и Аргентина встретятся вечером 15 июля в 22:00 в Атланте (штат Джорджия).
Финальный поединок запланирован на 19 июля в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).
Чемпионат мира 2026 по футболу
США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026
1/2 финала
🔹 Арлингтон (штат Техас, США). AT&T Stadium
14.07. 22:00. Франция – Испания – 0:2
Голы: Микель Оярсабаль, 22 (пен), Педро Порро, 58
🔹 Атланта (штат Джорджия, США). Mercedes-Benz Stadium
15.07. 22:00. Англия – Аргентина
Сетка плей-офф
Видеообзор матча. Франция – Испания – 0:2
ГОЛ! 0:1. Микель Оярсабаль, 22 мин (пен)
ГОЛ! 0:2. Педро Порро, 58 мин
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