Стартует стадия 1/2 финала ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф

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​​​Вечером 14 июля стартует стадия 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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Остается 4 претендента на главный трофей мирового футбола.

В первом полуфинале Франции и Испания сыграют вечером 14 июля в Арлингтоне (штат Техас).

Во втором полуфинале Англия и Аргентина встретятся вечером 15 июля в Атланте (штат Джорджия).

Финальный поединок запланирован на 19 июля в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).

Чемпионат мира 2026 по футболу

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Пары 1/2 финала

🔹 14.07. 22:00. Франция – Испания [Арлингтон]

🔹 15.07. 22:00. Англия – Аргентина [Атланта]

Результаты 1/4 финала

🔹 09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0

– Марокко – 2:0 🔹 10.07. 22:00. Испания – Бельгия – 2:1

– Бельгия – 2:1 🔹 12.07. 00:00. Норвегия – Англия – 1:2 (д.в.)

– 1:2 (д.в.) 🔹 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.)

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