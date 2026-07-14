Стартует стадия 1/2 финала ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф
Осталось 4 претендента на трофей: Франция – Испания, Англия – Аргентина
Вечером 14 июля стартует стадия 1/2 финала чемпионата мира 2026.
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
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Остается 4 претендента на главный трофей мирового футбола.
В первом полуфинале Франции и Испания сыграют вечером 14 июля в Арлингтоне (штат Техас).
Во втором полуфинале Англия и Аргентина встретятся вечером 15 июля в Атланте (штат Джорджия).
Финальный поединок запланирован на 19 июля в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).
Чемпионат мира 2026 по футболу
США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026
Пары 1/2 финала
- 🔹 14.07. 22:00. Франция – Испания [Арлингтон]
- 🔹 15.07. 22:00. Англия – Аргентина [Атланта]
Результаты 1/4 финала
- 🔹 09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0
- 🔹 10.07. 22:00. Испания – Бельгия – 2:1
- 🔹 12.07. 00:00. Норвегия – Англия – 1:2 (д.в.)
- 🔹 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.)
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