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Англия
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Аргентина
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16 июля 2026, 00:06 | Обновлено 16 июля 2026, 00:10
3309
74

Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией

Южноамериканская команда показала характер и в финале ЧМ встретится с Испанией

16 июля 2026, 00:06 | Обновлено 16 июля 2026, 00:10
3309
74 Comments
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во втором полуфинале ЧМ за право сыграть против Испании в финале встречались сборные Англии и Аргентины.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

ЧМ-2026 по футболу. 1/2 финала

Англия – Аргентина – 1:2

Голы: Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 86, Лаутаро Мартинес, 90+2

Предупреждения: Андерсон, 37 – Лисандро Мартинес, 42, Ромеро, 51, де Пауль, 90+4

Англия: Пикфорд – Джеймс (О'Райли, 83), Стоунз (Тоуни, 90+6), Гехи, Спенс (Решфорд, 90+6) – Райс (Берн, 83), Андерсон – Роджерс, Беллингем, Гордон (Конса, 73) – Кейн

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Молина (Монтиэль, 73), Ромеро, Лисандро Мартинес (Отаменди, 73), Тальяфико (Лаутаро Мартинес, 81) – Макаллистер, Паредес (Н. Гонсалес, 64), Энцо Фернандес – Месси, Хулиан Альварес, Симеоне (де Пауль, 73)

Арбитр: Исмаил Эльфат (Марокко)

«Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)

АНГЛИЯ - АРГЕНТИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 75
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Вболівав за Англію, але по грі Аргентина виглядала свіжіше і гостріше. Навіть в грі на 2 поверсі англійці постійно програвали ці гострі навіси і якби не Пікфорд, там би ще 2-3 влетіло ....це типова тренерська поразка, що Тухель хотів продемонструвати, закрившись в своїй штрафній проти такої агресивно атакуючої команди ? 
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+17
Тухель ссыкло
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+15
Гол Гордона в контратаці спрацював проти англійців. Хоча вони самі винні: не можна так глибоко сідати в свій штрафний майданчик за сорок хвилин до закінчення, коли граєш проти чемпіонів світу, тим більше з Мессі в їхньому складі. Тренерська поразка, Тухель дуже розчарував.
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+13
Тухлий сам себе "переграв" почавши грати в автобус ще з 55 хвилини при 1-0. 
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+12
Мессі стоячи затащив збірну в фінал, це рівень №1 в історії!
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+11
оце майстер-клас як розбирати автобуси,
двоповерхові автобуси ))
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+10
Шкода Англію, дуже шкода Кейна, але геній є геній. Здогадайтесь, про кого я))
Аргентина була сьогодні кращою і справедливо вийшла до фіналу.
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+10
Показать Скрыть 3 ответа
Мабуть, це був самий цікавий матч чемпіонату. Точніше, другий тайм матчу. Не знав, за кого вболіватиму. Мабуть, трохи більше симпатизував англійцям.  Чесно кажучи, трохи жалко за них. Теж достойні були фіналу. Але Мессі !!!  Це щось неймовірне! Він просто геній. Мабуть, результат справедливий. І якби не Пікфорд, міг бути і розгром у другому таймі. Тепер тільки Мессі може здолати Іспанію. Якщо здійснить ще один героїчний подвиг...
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+9
Томас Тухель, мабуть, сподівався, що стояння всією командою в штрафному майданчику дасть результат, як у матчах з Мексикою та Норвегією. Чи просто забув, проти кого його підопічні грали?
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+9
Не фанат Мессі, але факти річ вперта, купа золотих мячів, трофеїв, голів, три поспіль фінали ЧС і т.д., можете називати його гномом або як завгодно, але від того нічого не зміниться, такі коментарі пишуть хіба що діти, в яких ще не сформований інтелект і немає життєвого досвіду, просто на емоціях і дитячій наївності, не звертайте уваги
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+9
Не фанат Аргентины, но хочу выразить ей свое восхищение в особо крупных размерах! Так абалденно сыграть во втором тайме. Браво! Качайте Месси!
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Браво Аргентина! Отомстили за Норвегию, показали британцам, как надо играть в футбол. 
Финал где противостоит Европа и латинская Америка лучше всего!!!
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+8
Заткнув Мессі фанаток крістіани так заткнув, 3 фінал ЧС... думаю і 2-й кубок і девятий ЗМ)
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+8
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всё справедливо
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+8
Шкода дійсно Кейна, який заслуговує на більше, але йому чомусь не везе ніде щось виграти
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+7
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Слава всевишньому, на цьому ЧМ не жодного разу не спрацював автобус. І навіть трамваї, усі були проломлені і приниженні. Іспанія всім показала як потрібно грати в футбол не залежно від рахунку на табло.
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+7
Нажаль, по справі. Не можна було так сідати в оборону.
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+7
РАХУНОК ПО ГРІ
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+7
Неймовірна перемога! За рахунку 0-1 я був впевнений, що Англія відіб'ється у захисті та заб'є на контрі. Але замість цього англійці збудували ганебний автобус. Яке щастя, що футбол переміг!
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+7
Я захоплююсь силою волі збірної Аргентини!!!  Українські  футболісти, вам повинно дуже, дуже, соромно, якщо вам взагалі відоме таке почуття в чому я дуже сумніваюся.
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+6
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