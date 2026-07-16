Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией

Во втором полуфинале ЧМ за право сыграть против Испании в финале встречались сборные Англии и Аргентины.

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ЧМ-2026 по футболу. 1/2 финала

Англия – Аргентина – 1:2

Голы: Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 86, Лаутаро Мартинес, 90+2

Предупреждения: Андерсон, 37 – Лисандро Мартинес, 42, Ромеро, 51, де Пауль, 90+4

Англия: Пикфорд – Джеймс (О'Райли, 83), Стоунз (Тоуни, 90+6), Гехи, Спенс (Решфорд, 90+6) – Райс (Берн, 83), Андерсон – Роджерс, Беллингем, Гордон (Конса, 73) – Кейн

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Молина (Монтиэль, 73), Ромеро, Лисандро Мартинес (Отаменди, 73), Тальяфико (Лаутаро Мартинес, 81) – Макаллистер, Паредес (Н. Гонсалес, 64), Энцо Фернандес – Месси, Хулиан Альварес, Симеоне (де Пауль, 73)

Арбитр: Исмаил Эльфат (Марокко)

«Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)

АНГЛИЯ - АРГЕНТИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА