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Чемпионат мира
Англия
15.07.2026 22:00 – FT 1 : 2
Аргентина
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Чемпионат мира
16 июля 2026, 00:30 |
15829
0

Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

16 июля 2026, 00:30 |
15829
0
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukrain
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15 июля сборные Англии и Аргентины провели матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Англия забила первой – на 55-й минуте отличился Энтони Гордон. После забитого мяча Томас Тухель отправил своих подопечных в автобус.

Аргентина оформила камбек после 85-й мин – вначале забил Энцо Фернандес, а на 90+2-й итоговый счет установил Лаутаро Мартинес.

Два ассиста отдал легендарный Лионель Месси. Теперь у Лео 4 голевые передачи на ЧМ-2026.

Аргентина в финале мундиаля встретится с Испанией. Поединок состоится 19 июля (22:00).

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля

Англия – Аргентина – 1:2

Голы: Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартинес, 90+2

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Гордон, 55 мин.

ГОЛ! 1:1 Энцо Фернандес, 85 мин.

ГОЛ! 1:2 Лаутаро Мартинес, 90+2 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина), асcист Лионель Месси.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Аргентина), асcист Лионель Месси.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Англия), асcист Морган Роджерс.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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