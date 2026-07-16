15 июля сборные Англии и Аргентины провели матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

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Англия забила первой – на 55-й минуте отличился Энтони Гордон. После забитого мяча Томас Тухель отправил своих подопечных в автобус.

Аргентина оформила камбек после 85-й мин – вначале забил Энцо Фернандес, а на 90+2-й итоговый счет установил Лаутаро Мартинес.

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Аргентина в финале мундиаля встретится с Испанией. Поединок состоится 19 июля (22:00).

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля

Англия – Аргентина – 1:2

Голы: Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартинес, 90+2

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Гордон, 55 мин.

ГОЛ! 1:1 Энцо Фернандес, 85 мин.

ГОЛ! 1:2 Лаутаро Мартинес, 90+2 мин.