Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара

На чемпионате мира 2026 определена финальная пара.

Сборная Аргентина с камбеком переиграла Англию со счетом 2:1 в матче 1/2 финала и стала вторым финалистом.

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В поединке за трофей действующие победители мундиаля сыграют с командой Испании, которая днем ранее выбила Францию (2:0).

Англия не покидает ЧМ – подопечные Томаса Тухеля сыграют с французами в матче за третье место.

Финал чемпионата мира 2026 состоится 19 июля в 22:00 по Киеву. Франция и Англия проведут очное противостояние в ночь на 19 число (00:00).

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля

Англия – Аргентина – 1:2

Голы: Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартинес, 90+2

Результаты полуфиналов ЧМ-2026:

14.07. 22:00. Франция – Испания – 0:2

– 0:2 15.07. 22:00. Англия – Аргентина – 1:2

Финал ЧМ-2026

19.07. 22:00. Испания – Аргентина

Матч за третье место ЧМ-2026

19.07. 00:00. Франция – Англия

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