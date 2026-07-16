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Чемпионат мира
16 июля 2026, 00:05 | Обновлено 16 июля 2026, 00:20
1676
21

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара

Аргентинцы переиграли Англию со счетом 2:1 и в поединке за трофей сыграют с Испанией

16 июля 2026, 00:05 | Обновлено 16 июля 2026, 00:20
1676
21 Comments
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 определена финальная пара.

Сборная Аргентина с камбеком переиграла Англию со счетом 2:1 в матче 1/2 финала и стала вторым финалистом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке за трофей действующие победители мундиаля сыграют с командой Испании, которая днем ранее выбила Францию (2:0).

Англия не покидает ЧМ – подопечные Томаса Тухеля сыграют с французами в матче за третье место.

Финал чемпионата мира 2026 состоится 19 июля в 22:00 по Киеву. Франция и Англия проведут очное противостояние в ночь на 19 число (00:00).

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля

Англия – Аргентина – 1:2

Голы: Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартинес, 90+2

Результаты полуфиналов ЧМ-2026:

  • 14.07. 22:00. Франция – Испания – 0:2
  • 15.07. 22:00. Англия – Аргентина – 1:2

Финал ЧМ-2026

  • 19.07. 22:00. Испания – Аргентина

Матч за третье место ЧМ-2026

  • 19.07. 00:00. Франция – Англия

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 21
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Лео Месси воистину футбольный бог!!!🔥👏👏👏👏
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Що тут сказати, дякувати Богу, що бачимо таких геніїв футболу при житті, не фанат Мессі, але це звір, геній футболу, це насолода від побаченої гри, не расист, але чомусь саме чорношкірі, що вчора, що сьогодні лізуть в непотрібні бійки
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+4
Ну що конспірологи ще за цей поєдинок скажіть що не так.
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+4
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Раніше типу судді пропускали Аргентину далі по сітці, але зараз самі англійці їх туди пропустили своїми тупими рішеннями, Тухель "Лох матчу"
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+1
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Тухлый конечно сыграл за Аргентину
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0
 Матч за третє місце ЧС-2026
19.07. 00:00. Франція – Аргентина   таке як не олійка таку дичину постити
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0
В фіналі всіма фібрами за Іспанію, на рівні u19 Іспанія виграла ЄВРО як хлопці, так і дівчата, тепер справа за нацзбірною!
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0
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фінал можна не грати, як і увесь турнір. просто вручили б гному кубок разом із торбою золотих мячів.
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-13
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