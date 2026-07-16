Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
Аргентинцы переиграли Англию со счетом 2:1 и в поединке за трофей сыграют с Испанией
На чемпионате мира 2026 определена финальная пара.
Сборная Аргентина с камбеком переиграла Англию со счетом 2:1 в матче 1/2 финала и стала вторым финалистом.
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В поединке за трофей действующие победители мундиаля сыграют с командой Испании, которая днем ранее выбила Францию (2:0).
Англия не покидает ЧМ – подопечные Томаса Тухеля сыграют с французами в матче за третье место.
Финал чемпионата мира 2026 состоится 19 июля в 22:00 по Киеву. Франция и Англия проведут очное противостояние в ночь на 19 число (00:00).
Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля
Англия – Аргентина – 1:2
Голы: Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартинес, 90+2
Результаты полуфиналов ЧМ-2026:
- 14.07. 22:00. Франция – Испания – 0:2
- 15.07. 22:00. Англия – Аргентина – 1:2
Финал ЧМ-2026
- 19.07. 22:00. Испания – Аргентина
Матч за третье место ЧМ-2026
- 19.07. 00:00. Франция – Англия
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