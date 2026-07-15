15 июля на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет матч полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Англии и Аргентины.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Англия

Команда при предыдущем наставнике, Саутгейте, в 2018-м году уже добиралась на мундиале до полуфинала. А потом дважды кряду сыграла в решающем поединке Евро. Но, проиграв финал и Италии, и Испании, Гарет ушел. Преемником ему выбрали Тухеля, и понятно какое давление было на немца в Британии. Но с первой задачей тот справился блестяще: его подопечные спокойно вышли на мундиаль при стопроцентном результате.

На самом турнире сборная тоже в целом оправдывает статус гранда. Она только с Ганой, во втором туре, не забивала и, соответственно, не выигрывала. Кроме тех 0:0, были 4:2 с Хорватией и 2:0 с Панамой в группе, а в плей-офф Кейн, Беллингем и компания, пусть иногда с серьезной нервотрепкой, выбили последовательно ДР Конго, Мексику (вдесятером) и Норвегию (в экстра-тайме).

Аргентина

Сборная при Скалони преобразилась из вечного неудачника в безусловного гранда. Сейчас это команда, что наконец-то стала чемпионом мира, и параллельно уже дважды выиграла Копа Америка. Так что никто не удивился, что в своей группе квалификации было показано лучший результат.

На самом чемпионате обладатель титула смотрелся под стать своему статусу лишь на групповом этапе. Месси, забыв о возрасте, много забивал, и вместе с партнерами выносил лихо Алжир, Австрию и, резервистами, Иорданию. А вот в плей-офф проявились и проблемы, и характер футболистов. Кабо-Верде и, в четвертьфинале, Швейцарию, дожимали в экстра-тайме, с Египтом горели 0:2, но смогли оформить волевую победу.

Статистика личных встреч

Всего было восемь поединков, и половину выиграли британцы. У латиноамериканцев два успеха: легендарный матч имени Марадоны в 1986-м и скандальная победа в экстра-тайме через двенадцать лет с удалением Бэкхема.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в европейцев. Но можно брать ставку на оба забьют.

Прогноз Sport.ua: Обе забьют за 1.95 по линии БК betking.