ОБА: «Было предложение от Динамо, но Шахтер – сильнейшая команда Украины»

Звездный вингер донецкого «Шахтера» Проспер Оба дал эксклюзивное интервью Sport.ua, в котором рассказал об успехах в ЛНЗ, адаптации в «Шахтере» и предложении от киевского «Динамо».

– Проспер, хочу вернуться немного назад и начать наш разговор с периода твоих выступлений за черкасский ЛНЗ. Давай вспомним, как возник вариант с переездом в Украину? Почему ты решил согласиться на предложение черкасского клуба?

– Когда я пришел в ЛНЗ, у меня уже была цель сыграть за одну из сильнейших команд в истории Украины. Когда я переходил в клуб, у меня уже была такая амбиция. Для меня это было испытанием, поэтому, собственно, я и принял это предложение. Но, конечно, следующей целью был именно «Шахтер».

– Ты сразу стал лидером черкасского «ЛНЗ». Что помогло тебе так быстро адаптироваться к выступлениям в УПЛ?

– Те, кто следит за украинским футболом и за мной, знают, что во многом моя игра основана на взрывной скорости. В украинском футболе, в стилистике «ЛНЗ», у меня была возможность раскрыть свои сильные стороны. Поэтому в контексте того игрового стиля, которому мы следовали, мне было не так уж и сложно адаптироваться к реалиям украинского чемпионата. Я убеждён, что именно это и побудило тогдашнего работодателя предложить мне переход, ведь они были уверены, что я хорошо впишусь в игровой стиль команды.

ФК ЛНЗ

– У тебя сохранились очень теплые отношения с главным тренером ЛНЗ Виталием Пономаревым. Какой самый ценный совет ты получил от него?

– Важно отметить, что он не владеет английским языком, поэтому в команде был посредник, выполнявший роль переводчика. Он всегда говорил мне: «Проспер, давай, ты сможешь! И самое главное — всегда оставайся сосредоточенным».

– Говорили, что на тебя претендовало и «Динамо», но «Шахтер» оказался быстрее и настойчивее. Как ты лично узнал о предложении «горняков» и почему решил присоединиться к донецкому клубу?

– Да, это правда. Оба украинских гранда предложили мне присоединиться к их командам. Вместе с тем у меня было несколько предложений из-за рубежа — из Чехии и Англии. Однако я решил принять предложение «Шахтера». Я действительно люблю этот клуб, своё место в нём, и ни для кого не секрет, что «Шахтёр» — самая большая и сильная команда в украинском чемпионате. Я присоединился к «Шахтёру», потому что уверен, что этот клуб может сделать меня ещё лучшим игроком. Мне удалось адаптироваться к системе, которую исповедует главный тренер команды. Конечно, на моей позиции очень высокая конкуренция, однако я не сдаюсь и продолжаю бороться за место в основном составе. С самого начала я знал, что это будет задача со звездочкой, поскольку в составе команды очень много качественных игроков.

– Начало карьеры в «Шахтере» было несколько сложным. Ты перешел в донецкий клуб в статусе главной звезды ЛНЗ, но пока не смог выиграть конкуренцию у вингеров «Шахтера». Каковы твои мысли по этому поводу? Как ты мотивируешь себя «бороться» за место в основном составе «Шахтера»?

– Самое главное — осознавать, что в моей жизни есть цель, к которой я стремлюсь. Сейчас я хочу стать игроком основного состава «Шахтера», оправдать ожидания тренера и болельщиков, выиграть с клубом все существующие трофеи, а затем, возможно, попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов. На каждой тренировке я стараюсь внимательно слушать подсказки и указания главного тренера, чтобы как можно лучше вписаться в его игровую модель. Стараюсь становиться лучше как на футбольном поле, так и за его пределами.

ФК Шахтер

– Арда Туран очень ценит своих игроков и неоднократно публично отмечал, что ты очень важен для команды? Какой самый ценный совет ты получил от главного тренера «Шахтера»?

– Он всегда говорит: «Проспер, я очень тебя люблю, я в тебя верю. Продолжай двигаться, идти своим путем, и я уверен, что со временем твоя награда придет. У тебя невероятный потенциал, и я в тебя верю».

– Кто больше всего помог тебе адаптироваться в «Шахтере» после перехода из ЛНЗ?

— На самом деле все мне помогали. Я очень общительный человек — я общался со всеми и старался показать всем свою открытость и искренность. Конечно, главный тренер также сыграл ключевую роль в моей адаптации. В первый день тренировочных сборов в Турции зимой он сказал мне: «Добро пожаловать. Здесь мы как одна большая семья. Добро пожаловать в семью!»

– Как оценишь первые полгода в составе «горняков»?

– В первую очередь было приятно поднять Кубок чемпионов Украины над головой, получить золотые медали — это один из самых важных итогов. Безусловно, процесс адаптации действительно был непростым: это смена клуба, окружающей среды, футбольного стиля команды. Это было непросто, но очень полезно для меня. Сейчас я убежден, что всё постепенно движется вверх, к лучшему.

– Ты – уникальный футболист. По итогам прошлого сезона у тебя в активе и золото, и серебро. Тебе передали серебряную медаль из Черкасс?

– Нет, я ещё ничего не слышал от них по этому поводу.

– Назови самого сильного соперника в УПЛ, против которого тебе приходилось играть?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку я уже играю за «Шахтер», однако самым сложным соперником, с которым мне приходилось сталкиваться, является левый защитник моей нынешней команды Педро Энрике. Топовый левый защитник, очень сильный физически, чрезвычайно быстрый и выносливый. Безусловно, он был самым сложным соперником.

ФК Шахтер

– Какой соперник (команда) стал для тебя самым принципиальным в УПЛ?

– Бесспорно – «Динамо».

– Какой матч в прошлом сезоне УПЛ запомнился больше всего?

– Матч против «Шахтера», когда я ещё выступал за ЛНЗ. Это была настоящая сенсация.

– В первом сезоне УПЛ ты сумел забить 10 голов. Сейчас идет подготовка к новому сезону УПЛ и Лиги чемпионов. Какие цели ставишь перед собой? Сыграть в Лиге чемпионов — это твоя мечта?

– Конечно, это моя мечта с самого детства — иметь возможность проявить себя в одном из величайших турниров в истории футбола. Это мечта каждого мальчишки, который начинает заниматься футболом. Я уже чувствую вкус этой мечты, которая приближается. Что касается личных целей — хочу побить прошлогодний рекорд. Тогда я завершил сезон с показателем 10 голов и 1 голевой передачи. Из всех сил постараюсь превзойти это достижение и помочь «Шахтеру» завоевать новые трофеи.

– Каждый футболист мечтает попасть в свою национальную сборную. Как ты считаешь, выступления в составе донецкого «Шахтера» помогут тебе дебютировать за национальную сборную Нигерии?

– Если у меня будет возможность регулярно играть, то я убежден, что у меня будут очень хорошие шансы попасть в сборную своей страны и дебютировать за нее.

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