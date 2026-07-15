Игорь КОСТЮК: «Университатя – опытная команда, которую мы уважаем»

Главный тренер Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями от ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против Университати Клуж, который пройдет 16 июля в Румынии (после 0:0 в первой игре):

– Университатя – опытная команда, которую мы уважаем. В матче недельной давности они сыграли с тремя номинально опорными полузащитниками – это было тактическое решение главного тренера. Несмотря на это, наша команда создала достаточно моментов, доминировала на протяжении игры.

Мы сосредоточены на своей игре. Перед матчем тихая уверенность сильнее громких заявлений.

– Владислав Бленуцэ в прошлом защищал цвета Университати. Общались ли вы с ним относительно соперника?

– Мы достаточно хорошо изучили соперников, ведь в нашем распоряжении много открытых источников. Владислав давно играл за Университатю, поэтому не могли опираться на это.

– На матче ожидается много болельщиков. Это будет создавать давление на команду?

– Считаю, что, наоборот, такая атмосфера будет придавать нам сил.

ВИДЕО. Пресс-конференция Игоря Костюка и Владимира Бражко в Румынии