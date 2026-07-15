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Лига Европы
15 июля 2026, 20:55 | Обновлено 15 июля 2026, 21:04
425
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Игорь КОСТЮК: «Университатя – опытная команда, которую мы уважаем»

Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию перед игрой Q1 Лиги Европы

15 июля 2026, 20:55 | Обновлено 15 июля 2026, 21:04
425
2 Comments
Игорь КОСТЮК: «Университатя – опытная команда, которую мы уважаем»
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями от ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против Университати Клуж, который пройдет 16 июля в Румынии (после 0:0 в первой игре):

– Университатя – опытная команда, которую мы уважаем. В матче недельной давности они сыграли с тремя номинально опорными полузащитниками – это было тактическое решение главного тренера. Несмотря на это, наша команда создала достаточно моментов, доминировала на протяжении игры.

Мы сосредоточены на своей игре. Перед матчем тихая уверенность сильнее громких заявлений.

– Владислав Бленуцэ в прошлом защищал цвета Университати. Общались ли вы с ним относительно соперника?

– Мы достаточно хорошо изучили соперников, ведь в нашем распоряжении много открытых источников. Владислав давно играл за Университатю, поэтому не могли опираться на это.

– На матче ожидается много болельщиков. Это будет создавать давление на команду?

– Считаю, что, наоборот, такая атмосфера будет придавать нам сил.

ВИДЕО. Пресс-конференция Игоря Костюка и Владимира Бражко в Румынии

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Динамо Киев Лига Европы Игорь Костюк Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Чекаю нашестаіє дирявих іржавих ботів. Як раз їх тема статті👌
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завтра буде нити що не пройшли бо втомились
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