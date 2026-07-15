БРАЖКО: «Надеюсь, что Динамо окажется лучшим на футбольном поле»

Полузащитник Динамо Владимир Бражко принял участие в пресс-конференции накануне ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против Университати Клуж, который пройдет 16 июля в Румынии (после 0:0 в первой игре):

«Недельный перерыв между матчами? Сейчас все команды готовы играть каждые три дня, к тому же сезон только начался. Возможно, пауза нам на руку, а, возможно, наоборот, у соперников лучший тонус. Университатя в матче за Суперкубок несколько изменила состав по сравнению с нашим матчем.

Не хочется делать громкие заявления перед игрой. Завтра все решится на футбольном поле. Посмотрим, кто будет лучше — надеюсь, что наша команда.

Готова ли команда к давлению болельщиков? Мы не впервые играем при заполненных трибунах, это не новость. Ожидаем хорошую атмосферу и надеемся победить.

Удивил ли кто-то из игроков Университати? Не хотелось бы выделять отдельных игроков. Университатя как команда в целом провела очень неплохой матч: не позволила нам забить мяч, оборонялась на протяжении 90 минут и создавала моменты. Мы допустили такой результат в первом поединке из-за собственных ошибок, поэтому хотим начать эту игру с гола и завершить победой».

ВИДЕО. Пресс-конференция Игоря Костюка и Владимира Бражко в Румынии