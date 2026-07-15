10 топ-трансферов первой половины лета

Сейчас интересно не только на чемпионате мира, где настала пора самых решающих матчей. Настала самая горячая пора и на трансферном межсезонье. Очевидно, что самые звездные переходы состоятся уже по окончании Мундиаля, однако и на данный момент уже есть сразу несколько знаковых и топовых переходов, которые вы могли пропустить из-за чемпионата мира.

Но мы вам о них сейчас оперативно расскажем.

Эллиот Андерсон

Гражданство: Великобритания

Откуда: «Ноттингем Форест»

Куда: «Манчестер Сити»

Сумма: 135 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Пока что – самый крутой переход летнего трансферного окна-2026. 23-летний центральный полузащитник «Ноттингем Форест» обошелся вице-чемпионам Англии примерно в 135 миллионов евро: это новый «входящий» рекорд для «МанСити» и второй по дороговизне в истории АПЛ. После ухода из команды Бернарду Силвы, который перебрался в «Реал», «горожанам» нужно было найти португальскому плеймейкеру достойную замену. И она была найдена в лице полузащитника «лесников» и сборной Англии. Контракт с Андерсоном подписан на пять лет.

Сандро Тонали

Гражданство: Италия

Откуда: «Ньюкасл»

Куда: «Тоттенхэм»

Сумма: 108 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Похоже, «хлебные» времена в «Ньюкасле» закончились: «сороки» в нынешнее межсезонье устроили грандиозную распродажу. Уже бывший игрок «Ньюкасл Юнайтед» – опорный полузащитник сборной Италии Сандро Тонали – перебрался за рекордные деньги в «Тоттенхэм Хотспурс». По заверениям главного тренера «шпор» Де Дзерби, его соотечественник должен стать важнейшей частью лондонской команды в центре поля. Британские СМИ осторожно, а порой и открыто намекают, что с этим трансфером клуб из севера британской столицы перемудрил, то есть, переплатил, однако так ли это, увидим уже по ходу сезона. Пока же отчетливо видно, что руководство «Тоттенхэма» пытается усилить команду после провального минувшего сезона.

Матеуш Фернандеш

Гражданство: Португалия

Откуда: «Вест Хэм»

Куда: «Тоттенхэм»|

Сумма: 99 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Очередной новичок «Хотспурс» – 21-летний центральный полузащитник «молотобойцев» Фернандеш. По признанию самого португальца, он бы наверняка остался в «Вест Хэме», если бы команда не понизилась в классе. Но «красно-синие» вылетели в Чемпионшип, и Матеуш стал открыт к новым предложениям. Опять-таки, по его словам, главным аргументов в пользу перехода в «Тоттенхэм» стала персона главного тренера «шпор»: Фернандеш является поклонником тренерского таланта Де Дзерби. Этот трансфер стал самым дорогостоящим в истории «Хотспурс». Но всего лишь на несколько недель: затем «шпоры» приобрели Тонали, и теперь именно Сандро – самый дорогой футболист в истории лондонцев.

Энтони Гордон

Гражданство: Великобритания

Откуда: «Ньюкасл»

Куда: «Барселона»

Сумма: 80 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Теряет «Ньюкасл» и в весе, и в блеске. Вот очередной громкий трансфер на «выход». 25-летний левый вингер Энтони Гордон перебрался на «Камп Ноу». Контракт с новичком подписан на пять лет. После ухода Левандовски, Фати и Рэшфорда чемпионам Испании кровь из носа был нужен игрок в атакующее звено, и такого игрока они нашли в лице бывшего полузащитника «сорок». Интерес «блауграны» к этому футболисту не нов, но лишь после того, как «Ньюкасл» устроил грандиозную распродажу, «Барса» таки смогла приобрести Гордона. Не исключено, что Энтони может стать заменой Рафиньи, на которого претендуют клубы саудовской лиги.

Гонсалу Рамуш

Гражданство: Португалия

Откуда: «ПСЖ»

Куда: «Милан»

Сумма: 74 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Нынешним летом бьются трансферные рекорды не только в АПЛ, но и в серии А. После провального минувшего сезона, по итогам которого «россонери» пролетели мимо Лиги чемпионов, руководство «Милана» решило усилить атакующий потенциал команды. У «Пари Сен-Жермен», действующего обладателя Кубка чемпионов и чемпиона Франции, был приобретен 25-летний нападающий Гонсалу Рамуш. За 74 миллиона евро. Это приобретение – рекордное в истории «Милана». Контракт с португальским форвардом рассчитан на пять лет.

Жереми Жаке

Гражданство: Франция

Откуда: «Ренн»

Куда: «Ливерпуль»

Сумма: 63,6 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на настоящую кадровую революцию, которую «Ливерпуль» устроил в минувшее летнее межсезонье, и на нынешних летних каникулах «красные» весьма активны. Возможно, потому что у команды новый тренер. Именно Ираола стал инициатором приглашения в команду 21-летнего центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке. На этого парня претендовали сразу несколько топ-коллективов, но «Ливер» оказался проворнее всех. Ожидается, что Жаке в перспективе станет заменой многолетнему лидеру обороны «мерсисайдцев» ван Дейку.

Ян Паул ван Хекке

Гражданство: Нидерланды

Откуда: «Брайтон»

Куда: «Тоттенхэм»

Сумма: 60 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Нынешний «Брайтон» умеет продавать, а нынешний «Тоттенхэм» не умеет торговаться. За 26-летнего центрального защитника «чаек» ван Хекке «шпоры» отгрузили 60 миллионов евро. Ван Хекке стал четвертым в истории «Брайтона» самым дорогим футболистом. Контракт Яна Пола с лондонским клубом рассчитан на ближайшие пять лет. Почи 270 миллионов евро заплатил «Тоттенхэм» нынешним летом за трех игроков – невиданные доселе деньги для «шпор». Похоже, боссы «ТХ» в такой вот способ держат свое слово перед Де Дзерби, которого пригласили в конце минувшего сезона спасти клуб от понижения в классе с заверениями о серьезных кадровых инъекциях. Ну, теперь черед за Де Дзерби вывести команду на новый уровень.

Марко Палестра

Гражданство: Италия

Откуда: «Аталанта»

Куда: «Челси»

Сумма: 57 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

На этого молодого (21-летнего) правого защитника «Аталанты», который минувший сезон провел в аренде в «Кальяри», имели виды почти все гранды серии А. Однако никто из этих грандов не смог заплатить требуемые бергамасками миллионы. А вот «Челси» смог, ангажировав игрока «Скуадры адзурры» на ближайшие семь лет. В составе лондонского коллектива Палестра должен заменить Кукурелью, отбывшего в «Реал».

Марк Кукурелья

Гражданство: Испания

Откуда: «Челси»

Куда: «Реал»

Сумма: 55 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Хотел перебраться в «Барселону», но в итоге оказался в «Реале». Кукурелья явно заскучал на «Стемфорд Бридж», а тут еще и лондонская команда в следующем сезоне не будет играть в еврокубках. Так что самое время уходить. Боссы «пенсионеров» не стали удерживать игрока «Красной фурии». Лишь выждали немного, желая «срубить» побольше миллионов евро. Предложение «Мадрида» устроило «Челси», да и сам Кукурелья остался не в накладе. К тому же, новый тренер «сливочных» Моуринью заявил, что очень рассчитывает на Марка. Так что «на бумаге» пока что все сходится.

Жовани Кенда

Гражданство: Португалия

Откуда: «Спортинг»

Куда: «Челси»

Сумма: 50 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще одно недешевое приобретение «пенсионеров», и еще одна недешевая продажа «Спортинга». Этот трансфер как нельзя лучше вписывается в нынешнюю трансферную политику и лондонского, и лиссабонского клуба: одни покупают юный звезд, другие их выращивают на продажу. Кенда – 19-летний вингер гвинейского происхождения. В минувшем сезоне он был удостоен звания лучшего молодого игрока чемпионата Португалии. Жовани может сыграть как на фланге полузащиты, так и на краю нападения.