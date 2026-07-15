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Товарищеские матчи
Заря
15.07.2026 18:30 – FT 1 : 2
Коньяспор
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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 21:17 | Обновлено 15 июля 2026, 21:25
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Луганская Заря в товарищеском матче проиграла турецкому Коньяспору

Гол для команды УПЛ на 75-й минуте забил Филипп Будковский

15 июля 2026, 21:17 | Обновлено 15 июля 2026, 21:25
96
0
Луганская Заря в товарищеском матче проиграла турецкому Коньяспору
ФК Заря
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Луганская Заря провела контрольный матч на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:30 встречались Заря Луганск и команда Коньяспор из Турции (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для луганской команды забил Филипп Будковский на 74-й минуте. Перед тем соперники забили дважды.

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч. 15 июля 2026. Словения

Заря Луганск (Украина) – Коньяспор (Турция) – 1:2 (0:1)

Голы: Филипп Будковский, 74 – Блаж Крамер, 2, гол, 52

Заря: Сапутин (Рыбак, 46), Пердута, Джордан, Янич (Гильерме, 75), Жуниор Рейс, Кушниренко, Дрышлюк (Башич, 66), Попара (Задорожный, 66), Горбач (Тронтель, 66), Слесарь (Педро, 40, Андушич, 71), Будковский (кап).

Видеозапись матча

Инфографика

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товарищеские матчи Коньяспор Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Филипп Будковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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