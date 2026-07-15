Луганская Заря в товарищеском матче проиграла турецкому Коньяспору
Гол для команды УПЛ на 75-й минуте забил Филипп Будковский
Луганская Заря провела контрольный матч на сборах в межсезонье.
15 июля в 18:30 встречались Заря Луганск и команда Коньяспор из Турции (1:2).
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Единственный гол для луганской команды забил Филипп Будковский на 74-й минуте. Перед тем соперники забили дважды.
Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Товарищеский матч. 15 июля 2026. Словения
Заря Луганск (Украина) – Коньяспор (Турция) – 1:2 (0:1)
Голы: Филипп Будковский, 74 – Блаж Крамер, 2, гол, 52
Заря: Сапутин (Рыбак, 46), Пердута, Джордан, Янич (Гильерме, 75), Жуниор Рейс, Кушниренко, Дрышлюк (Башич, 66), Попара (Задорожный, 66), Горбач (Тронтель, 66), Слесарь (Педро, 40, Андушич, 71), Будковский (кап).
Видеозапись матча
Инфографика
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