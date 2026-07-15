Определен стартовый состав Зари на матч против турецкой команды Коньяспор

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Назван стартовый состав луганской Зари на контрольный матч на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:30 встречаются Заря Луганск и команда Коньяспор из Турции.

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Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав Зари на матч против турецкой команды Коньяспор

Заря: Сапутин, Пердута, Джордан, Янич, Жуниор Рейс, Кушниренко, Дришлюк, Попара, Горбач, Слесар, Будковский (кап)

Главный тренер: Виктор Скрипник

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