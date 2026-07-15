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Товарищеские матчи
Заря
15.07.2026 18:30 – 1 0 : 0
Коньяспор
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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 18:17 | Обновлено 15 июля 2026, 18:18
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0

Определен стартовый состав Зари на матч против турецкой команды Коньяспор

15 июля в 18:30 команда УПЛ проведет товарищескую игру на сборах в Словении

15 июля 2026, 18:17 | Обновлено 15 июля 2026, 18:18
80
0
Определен стартовый состав Зари на матч против турецкой команды Коньяспор
ФК Заря
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Назван стартовый состав луганской Зари на контрольный матч на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:30 встречаются Заря Луганск и команда Коньяспор из Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав Зари на матч против турецкой команды Коньяспор

Заря: Сапутин, Пердута, Джордан, Янич, Жуниор Рейс, Кушниренко, Дришлюк, Попара, Горбач, Слесар, Будковский (кап)

Главный тренер: Виктор Скрипник

Инфографика

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товарищеские матчи Коньяспор Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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