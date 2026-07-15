Определен стартовый состав Зари на матч против турецкой команды Коньяспор
15 июля в 18:30 команда УПЛ проведет товарищескую игру на сборах в Словении
Назван стартовый состав луганской Зари на контрольный матч на сборах в межсезонье.
15 июля в 18:30 встречаются Заря Луганск и команда Коньяспор из Турции.
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Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Стартовый состав Зари на матч против турецкой команды Коньяспор
Заря: Сапутин, Пердута, Джордан, Янич, Жуниор Рейс, Кушниренко, Дришлюк, Попара, Горбач, Слесар, Будковский (кап)
Главный тренер: Виктор Скрипник
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