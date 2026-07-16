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Товарищеские матчи
Заря
15.07.2026 18:30 – FT 1 : 2
Коньяспор
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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 16:59 | Обновлено 16 июля 2026, 17:09
38
0

Заря Луганск – Коньяспор – 1:2. Удар Будковского. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

16 июля 2026, 16:59 | Обновлено 16 июля 2026, 17:09
38
0
Заря Луганск – Коньяспор – 1:2. Удар Будковского. Видео голов и обзор
ФК Заря
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Луганская Заря провела контрольный матч на сборах в Словении.

15 июля в 18:30 встречались Заря Луганск и команда Коньяспор из Турции (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для луганской команды забил Филипп Будковский на 74-й минуте.

Перед тем соперники забили дважды и выиграли матч (2:1).

Товарищеский матч

15 июля 2026. Словения

18:30. Заря Луганск (Украина) – Коньяспор (Турция) – 1:2 (0:1)

Голы: Филипп Будковский, 74 – Блаж Крамер, 2, гол, 52

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Коньяспор Заря Луганск Виктор Скрипник Филипп Будковский учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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