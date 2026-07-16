Заря Луганск – Коньяспор – 1:2. Удар Будковского. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
Луганская Заря провела контрольный матч на сборах в Словении.
15 июля в 18:30 встречались Заря Луганск и команда Коньяспор из Турции (1:2).
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Единственный гол для луганской команды забил Филипп Будковский на 74-й минуте.
Перед тем соперники забили дважды и выиграли матч (2:1).
Товарищеский матч
15 июля 2026. Словения
18:30. Заря Луганск (Украина) – Коньяспор (Турция) – 1:2 (0:1)
Голы: Филипп Будковский, 74 – Блаж Крамер, 2, гол, 52
Видеозапись матча
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