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Товарищеские матчи
Заря
15.07.2026 18:30 - : -
Коньяспор
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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 18:30 |
61
0

Заря Луганск – Коньяспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

15 июля 2026, 18:30 |
61
0
Заря Луганск – Коньяспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:30 встречаются Заря Луганск и команда Коньяспор из Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Заря Луганск – Коньяспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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товарищеские матчи Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Коньяспор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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