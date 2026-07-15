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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:30 встречаются Заря Луганск и команда Коньяспор из Турции.

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Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

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Заря Луганск – Коньяспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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