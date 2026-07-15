Украина. Премьер лига15 июля 2026, 18:30 |
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Заря Луганск – Коньяспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча
15 июля 2026, 18:30 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
15 июля в 18:30 встречаются Заря Луганск и команда Коньяспор из Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Заря Луганск – Коньяспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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