Триллер с Месси, Аргентина и Швейцария – в четвертьфинале, драма Джоковича

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 июля.

1. Сборная Швейцарии прошла Колумбию в 1/8 финала чемпионата мира

Судьбу матча решила серия пенальти

2. Блокбастер на чемпионате мира. Аргентина победила Египет в 1/8 финала

Месси с партнерами дожали соперника, уступая в два мяча

3A. Стартовала квалификация ЛЧ. За клуб из Азербайджана забил экс-игрок Динамо

Кахим Перрис отличился за Сабах в матче против клуба Нью-Сейнтс

3B. Лига чемпионов. Завершен первый игровой день: боевые противостояния Q1

7 июля состоялись матчи первого раунда квалификации

4. Шесть мячей за игру. Кривбасс проиграл на сборах бельгийскому клубу

Криворожская команда потерпела поражение от клуба Ломмел со счетом 2:4

5. Понадобился овертайм. Определены финалисты чемпионата Европы WU-19

В решающем матче Евро-2026 WU-19 сыграют Испания и Германия

6. Сухое поражение на старте. Украина не смогла обыграть Турцию на Евро U-22

Подопечные Владимира Мирчева начали выступления на ЧЕ-2026 по волейболу

7A. Молодежная женская сборная Украины разгромила Швейцарию на Евробаскете

Первая победа сине-желтой команды на чемпионате Европы U-20

7B. Джокович в 5-сетовом триллере выбил 3-го сеяного в 1/4 финала Уимблдона

Новак одолел Феликса Оже-Альяссима на пути к полуфиналу

8. ОФИЦИАЛЬНО. Баскетбольный Реал объявил о расставании с украинцем

Алексей Лэнь покинул мадридский клуб

9. Вторая Бундеслига. Шальке с Джеко, Падерборн с Гетце и Эльферсберг

Обзор самых интересных моментов во втором немецком дивизионе

10. Роналду заслуживал на хорошую историю, но взамен получил банальную

О незаметном прощании португальца с мундиалем