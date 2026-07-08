Триллер с Месси, Аргентина и Швейцария – в четвертьфинале, драма Джоковича
Главные новости за 7 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 июля.
1. Сборная Швейцарии прошла Колумбию в 1/8 финала чемпионата мира
Судьбу матча решила серия пенальти
2. Блокбастер на чемпионате мира. Аргентина победила Египет в 1/8 финала
Месси с партнерами дожали соперника, уступая в два мяча
3A. Стартовала квалификация ЛЧ. За клуб из Азербайджана забил экс-игрок Динамо
Кахим Перрис отличился за Сабах в матче против клуба Нью-Сейнтс
3B. Лига чемпионов. Завершен первый игровой день: боевые противостояния Q1
7 июля состоялись матчи первого раунда квалификации
4. Шесть мячей за игру. Кривбасс проиграл на сборах бельгийскому клубу
Криворожская команда потерпела поражение от клуба Ломмел со счетом 2:4
5. Понадобился овертайм. Определены финалисты чемпионата Европы WU-19
В решающем матче Евро-2026 WU-19 сыграют Испания и Германия
6. Сухое поражение на старте. Украина не смогла обыграть Турцию на Евро U-22
Подопечные Владимира Мирчева начали выступления на ЧЕ-2026 по волейболу
7A. Молодежная женская сборная Украины разгромила Швейцарию на Евробаскете
Первая победа сине-желтой команды на чемпионате Европы U-20
7B. Джокович в 5-сетовом триллере выбил 3-го сеяного в 1/4 финала Уимблдона
Новак одолел Феликса Оже-Альяссима на пути к полуфиналу
8. ОФИЦИАЛЬНО. Баскетбольный Реал объявил о расставании с украинцем
Алексей Лэнь покинул мадридский клуб
9. Вторая Бундеслига. Шальке с Джеко, Падерборн с Гетце и Эльферсберг
Обзор самых интересных моментов во втором немецком дивизионе
10. Роналду заслуживал на хорошую историю, но взамен получил банальную
О незаметном прощании португальца с мундиалем
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После спасения болельщики спели хит Wonderwall
Мадридцы могут подписать Холанда