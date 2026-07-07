Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет

Можно ли считать эту игру чем-то сверхъестественным, или снова приходится говорить о том, что кто-то из участников потерял концентрацию в решающий момент и выпустил буквально из рук путевку дальше, а другой участник героическим образом спасся, заставив собственную страну переживать одновременно отчаяние и бесконечную радость.

Таким получился матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 с участием Аргентины и Египта. Победа в этой встрече позволяла бы Египту написать новую страницу в истории собственной сборной, тогда как аргентинцы еще на один шаг стали бы ближе ко второму подряд титулу чемпионов ира.

В стартовых составах обоих коллективов произошли незначительные перемены. У Аргентины вместо Медины, Альмада и Лаутаро Мартинеса вышли Тальяфико, Паредес и Альварес. «Фараоны» же выполнили две перестановки, в ходе которых Мармуша и Фатхи поменяли Хассан и Ляшин.

Со старта игры оба коллектива сначала присматривались друг к другу, но уже в первые 15 минут счет был открыт. Ибрагим точно замкнул навес Аттиа, неожиданно выведя египтян вперед. Через несколько минут команда Скалони заработала право на пенальти, однако Месси плохо пробил одиннадцатиметровый, позволив Шобеиру отбить второй пенальти на этом ЧМ (сам же аргентинец во второй раз промахнулся с точки на протяжении мундиаля).

После этого Египет выбрал оборонительную тактику, в то время как кипер «фараонов» поймал кураж и совершил суперсейвы после ударов Макаллистера и Альвареса. Месси также мог напомнить о себе ударом со штрафного, но за египтян сыграла штанга.

После перерыва сборная Аргентины пыталась вернуться в игру, но пропустила второй мяч от Зико, который после просмотра VAR был отменен из-за фол против Аттиа против Лисандро Мартинеса. Этот момент не стал тревожным звоночком для «бело-голубых», которые снова пропустили в свои ворота, и на этот раз Зико отличился голом уже по всем правилам.

После этого Аргентина устроила такое, что во время этого мундиаля удавалось сделать только Бельгии. Месси снова продемонстрировал лидерские качества, сделав результативный навес на Ромеро, а тот ударом головой отыграл один мяч. Шобейр хоть и зацепил «круглого», но мяч срикошетил в штангу, и от нее залетел в ворота. После этого капитан «альбисинесте» создал момент для Лаутаро Мартинеса, который с метра умудрился не попасть в ворота.

Прошло мгновение, и Месси в очередной раз взял на себя инициативу, и ударом из пределов штрафной прошил голкипера, забив в похожем стиле, как до этого был забит первый мяч (от рук вратаря мяч попал в каркас и от него опустился за линию ворот).

«Фараоны» полностью потеряли контроль над игрой, и им нужно было лишь продержаться до экстра-таймов, но под занавес встречи Аргентина забила третий мяч, продемонстрировав прекрасный характер и волю к победе. Энцо Фернандес замкнул навес Лаутаро, который исправился за свой ранее промах, пробив в противоход Шобеиру. Что интересно, именно с таким счетом подопечные Лионеля Скалони три дня назад обыграли Кабо-Верде, пройдя в следующий раунд плей-офф.

В четвертьфинальном поединке мундиаля сборная Аргентины сыграет с победителем пары Швейцария – Колумбия. Поединок запланирован на 12 июля.

Чемпионат Мира. Плей-офф. 1/8 финала

Аргентина – Египет – 3:2

Голы: Ромеро, 79, Месси, 83, Фернандес, 90+3 – Ибрагим, 15, Зико, 67

На 21 минуте Месси не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Шобеир, 90+5, Фатхи, 90+5, Аттия, 90+8

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико (Гонсалес, 66), Лисандро Мартинес, Ромеро (Отаменди, 90+5), Молина (Монтиэль, 73) – Фернандес, Паредес, Макаллистер, де Пауль (Лаутаро Мартинес, 66) – Альварес (Медина, 90+5), Месси

Египет: Шобеир – Хазеф, Рабия, Ибрагим, Хани – Хассан (Трезеге, 73), Лашин (Зизо, 90+6), Аттия, Ашур (Фатхи, 46) – Зико (Мармуш, 80), Салах

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)

Удары (в створ): 19 (7) – 5 (2)

Угловые: 6 – 1

Оффсайды: 3 – 0

АРГЕНТИНА – ЕГИПЕТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА