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Чемпионат мира
Аргентина
07.07.2026 19:00 – FT 3 : 2
Египет
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Чемпионат мира
07 июля 2026, 21:15 | Обновлено 07 июля 2026, 22:03
6023
66

Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет

Месси и компания невероятным образом дожали «фараонов», уступая в два мяча

07 июля 2026, 21:15 | Обновлено 07 июля 2026, 22:03
6023
66 Comments
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
Getty Images/Global Images Ukraine
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Можно ли считать эту игру чем-то сверхъестественным, или снова приходится говорить о том, что кто-то из участников потерял концентрацию в решающий момент и выпустил буквально из рук путевку дальше, а другой участник героическим образом спасся, заставив собственную страну переживать одновременно отчаяние и бесконечную радость.

Таким получился матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 с участием Аргентины и Египта. Победа в этой встрече позволяла бы Египту написать новую страницу в истории собственной сборной, тогда как аргентинцы еще на один шаг стали бы ближе ко второму подряд титулу чемпионов ира.

В стартовых составах обоих коллективов произошли незначительные перемены. У Аргентины вместо Медины, Альмада и Лаутаро Мартинеса вышли Тальяфико, Паредес и Альварес. «Фараоны» же выполнили две перестановки, в ходе которых Мармуша и Фатхи поменяли Хассан и Ляшин.

Со старта игры оба коллектива сначала присматривались друг к другу, но уже в первые 15 минут счет был открыт. Ибрагим точно замкнул навес Аттиа, неожиданно выведя египтян вперед. Через несколько минут команда Скалони заработала право на пенальти, однако Месси плохо пробил одиннадцатиметровый, позволив Шобеиру отбить второй пенальти на этом ЧМ (сам же аргентинец во второй раз промахнулся с точки на протяжении мундиаля).

После этого Египет выбрал оборонительную тактику, в то время как кипер «фараонов» поймал кураж и совершил суперсейвы после ударов Макаллистера и Альвареса. Месси также мог напомнить о себе ударом со штрафного, но за египтян сыграла штанга.

После перерыва сборная Аргентины пыталась вернуться в игру, но пропустила второй мяч от Зико, который после просмотра VAR был отменен из-за фол против Аттиа против Лисандро Мартинеса. Этот момент не стал тревожным звоночком для «бело-голубых», которые снова пропустили в свои ворота, и на этот раз Зико отличился голом уже по всем правилам.

После этого Аргентина устроила такое, что во время этого мундиаля удавалось сделать только Бельгии. Месси снова продемонстрировал лидерские качества, сделав результативный навес на Ромеро, а тот ударом головой отыграл один мяч. Шобейр хоть и зацепил «круглого», но мяч срикошетил в штангу, и от нее залетел в ворота. После этого капитан «альбисинесте» создал момент для Лаутаро Мартинеса, который с метра умудрился не попасть в ворота.

Прошло мгновение, и Месси в очередной раз взял на себя инициативу, и ударом из пределов штрафной прошил голкипера, забив в похожем стиле, как до этого был забит первый мяч (от рук вратаря мяч попал в каркас и от него опустился за линию ворот).

«Фараоны» полностью потеряли контроль над игрой, и им нужно было лишь продержаться до экстра-таймов, но под занавес встречи Аргентина забила третий мяч, продемонстрировав прекрасный характер и волю к победе. Энцо Фернандес замкнул навес Лаутаро, который исправился за свой ранее промах, пробив в противоход Шобеиру. Что интересно, именно с таким счетом подопечные Лионеля Скалони три дня назад обыграли Кабо-Верде, пройдя в следующий раунд плей-офф.

В четвертьфинальном поединке мундиаля сборная Аргентины сыграет с победителем пары Швейцария – Колумбия. Поединок запланирован на 12 июля.

Чемпионат Мира. Плей-офф. 1/8 финала

Аргентина – Египет – 3:2

Голы: Ромеро, 79, Месси, 83, Фернандес, 90+3 – Ибрагим, 15, Зико, 67

На 21 минуте Месси не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Шобеир, 90+5, Фатхи, 90+5, Аттия, 90+8

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико (Гонсалес, 66), Лисандро Мартинес, Ромеро (Отаменди, 90+5), Молина (Монтиэль, 73) – Фернандес, Паредес, Макаллистер, де Пауль (Лаутаро Мартинес, 66) – Альварес (Медина, 90+5), Месси

Египет: Шобеир – Хазеф, Рабия, Ибрагим, Хани – Хассан (Трезеге, 73), Лашин (Зизо, 90+6), Аттия, Ашур (Фатхи, 46) – Зико (Мармуш, 80), Салах

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)

Удары (в створ): 19 (7) – 5 (2)

Угловые: 6 – 1

Оффсайды: 3 – 0

АРГЕНТИНА – ЕГИПЕТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 67
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А если бы не отменили гол....?
Героем считаю Латуаро пас с места на тихих ногах как рукой.
Пока 2 матч очень везет Аргентине. 
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+8
Тільки фараони трохи послабили контроль - отримали три банки. З такими збірними, як Аргентина, грати до кінця.
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+8
Коли Єгипет забив 2-й гол, а до цього Мессі ходив по полю, я подумав: "Навіщо його тримати на полі, коли потрібні швидкі гравці". Коли випустили Лоутару та Гонсалеса,  після чого Ліонель ну зовсім невдало діяв в кількох епізодах, я ще раз запитав сам у себе: " Чому не поміняли Мессі? Ну не його день сьогодня..." ..
В вже за кілька хвилин він видає диво-пас...В потім ГОЛ....
Ні що не кажіть - але це диво-футболіст, легенда, які народжуються раз на багато років....
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Єгиптяни молодці.
Аргентина зробила в першу чергу психологічний подвиг, так подвиг, навіть проти Єгипту. Це означає що команда здатна боротись. 
Перемога вдалася коли заграла ціла команда як суцільний механізм. 
Писав вже, що на цьому ЧС з перших матчів спостерігалась надто сильна Мессі- залежність, значно більша ніж 4 роки тому. 
Він має дережирувати та посилювати, а не бути основною надією. 
Браво! 
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+4
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Ну що, Єгипте, допомогло тобі крадене українське зерно? Їж, не обляпайся
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+3
Дуже дуже добре . Респект Аргентині . Це карма за дружєскіє матчі з орками ;)
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+3
Матч видався ненудним, емоції через край у вболівальників по обидва боки
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+3
У судді ще ніхто не вигравав  Він зробив свою чорну справу. Після таких матчів хочеться піти в душ і відмитися  Ганьба ! А ми ще щось хочемо від наших суддів, коли таке твориться на ЧС.
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+2
З однієї сторони прикро за Єгипет, а з іншої я впевнений що Аргентину протягнуть до фіналу. По грі, Єгипет надто рано почав грати на відбій, таку тактику вже проходили і Сенегал, і ДР Конго і Кот-д'Івуар. Навіщо? Не зрозуміло. Аргентина, команда одного гравця від дій якого і залежить результат. Розраховував на інтригу в наступних раундах, але підсумок надто очевидний. 
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Перед третім голом треба було ставити пенальті у ворота Аргентини за фол на Салаху. Але ВАР в цьому випадку чомусь промовчав. Випадковість...?  Думаю, що це вже системність в діях суддів - тягнути  за вуха до фіналу більш "авторитетні" команди.
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+1
Типу переможців не судять, але надалі, гадаю, усі нормальні будуть зловтішатися в разі чого
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Мессі дрочери мають бути задоволені, незважаючи на незабитий пенальті він кращий в складах обох команд. Найгірший, на диво, Салах. Ну і по картинці - порівнювати вчорашнє старе незграбне поліно Кріо і сьогоднішнього Лео - тупо збочення 
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+1
Та який блокбастер. Я тільки встигав доставляти на прохід Аргентини. Особливо спішив після другого голу в її ворота, боявся щоб швидко в відповідь не забили і кеф не впав. З першої секунди судді тупо тягнули типу селєсао 
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+1
Пора бы Аргентине в 1/4  слиться.
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0
Шкода єгиптян..
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0
Создаётся такое впичатление, что тренерский штаб Аргентины, очень неграмотно изучает своих соперников, и от кого исходит угроза, чтобы указать игрокам на эти аспекты игры соперника, понятное дело что соперники не будут много владеть мячем, пытаясь извлечь из минимума максимум, ведь было понятно, что ставка Египта будет зделана не только на контр атаки, но и на стандартные положения и навесные передачи, и здесь правильно и грамотно играть у Аргентины не получилось, если так продолжится и далее, то третий раз так может, уже не прокатить 
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0
Якби ще б цей матч у повторі глянути... 
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0
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Ну якщо вийде Єгипет, чи Парагвай, і так половину команд в чвертьфінал. Кому то буде цікаво. Як якийсь регіональний кубок, із запрошеними фаворитами. А те що аргентинці можуть підтиснути було очевидно в першому таймі. Та й можливо не треба  було єгиптянам так швидко другий гол. А то аргентинці заворушились а так би повільно може б до завершення цей один відігрували. Це так часто буває, хай нелогічно з точки зору результату.
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0
Матч був дуже цікавий. На попередньому ЧМ -2022 вболівав за Мессі і Аргентину. І вони виграли у фіналі у Франції. На цьому вболівав за збірну Німеччини. Бо вже більше 4 років живемо з жінкою тут, у Німеччині. Хемніц став для мене другим рідним після Краматорська, де шахед знищив нашу квартиру 24 лютого цього року. У цьому матчі вболівав би за Єгипет, якщо б вони не грали товарняк з Росією. Можу сказати, що рахунок 3-2 справедливий. І  Мессі  плакав після гри. Він і досі, мабуть, найкращий у цьому чемпіонаті. Незважаючи на його роки. А ось Роналду здувся. Його Португалія вже вилетіла. Мабуть, зараз фаворит - Франція.  А там хай виграє найсильніший. Тільки один  Господь знає, хто це буде.
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-1
В УПЛ круче)
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-1
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