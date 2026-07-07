7 июля на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Аргентины и Египта.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Аргентина

Команда по праву считается номером один в мире. Собственно, это действующий чемпион - в Катаре наконец-то получилось завоевать заветный титул. Уже после этого гранд защитил статус победителя Копа Америка. А потом выдали и лучшие результаты в квалификации на своем континенте, и ряд побед в товарищеских матчах.

Серию выигранных встреч, причем неизменно с голами Месси, продолжили и уже на турнире. Алжир разгромили 3:0, потом оформили гроссмейстерские 2:0 с Австрией и, выпустив в старте немало резервистов, не дали шансов Иордании, правда, от дебютанта все-таки пропустив. Где пришлось помучиться, это с Кабо-Верде. Не помог и очередной гол Лео - на него сенсация ответила, как и на мяч Мартинеса в экстра-тайме. И только автогол после углового принес непростые 3:2.

Египет

Сборная подтверждала свой высокий уровень в последние годы неплохими результатами. Сначала она досрочно вышла на очередной мундиаль, оформив первое место в своей отборочной группе. Всего за десять матчей квалификации тогда получилось набрать 26 очков. Ну, а на КАН зимой вышло дойти до полуфинала, где уступили Сенегалу.

На мундиале Салах и компания переписали свою историю. Тут было взято первую за все время победу вообще - над Новой Зеландией во втором туре. В сочетании с ничьими против Бельгии и Ирана этого хватило, чтобы выйти в первый для себя плей-офф. А уже там не удержали преимущество над Австралией, но после 1:1 обыграли ее в серии пенальти - праздник продолжается!

Статистика личных встреч

Что на Олимпийских играх, еще в 1928 году, что в товарищеском матче ровно через 80 лет, латиноамериканцы оформляли уверенные, сухие победы.

Прогноз

Букмекерские конторы и сейчас считают явным фаворитом подопечных Скалони. Они уже поняли, что в плей-офф нужно удерживать концентрацию - ставим на победу чемпиона с форой -1 гол (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua: Фора Аргентины (-1) за 1.60 по линии БК betking.