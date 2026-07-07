7 июля сборные Аргентины и Египта провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу аргентинцев.

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Аргентина проигрывала 0:2 после забитых мячей Яссера Ибрагима и Мостафы Зико.

Действующие победителя мундиаля сотворила безумный камбек благодаря голам Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.

Месси также отдал ассист на Ромеро и с 9 голевыми передачами стал лучшим ассистентом в истории ЧМ.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 7 июля

Аргентина – Египет – 3:2

Голы: Ромеро, 79, Месси, 84, Энцо Фернандес, 90+2 – Яссер Ибрагим, 15, Зико, 67

Нереализованный пенальти: Месси, 21 (Аргентина)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Яссер Ибрагим, 15 мин.

ГОЛ! 0:2 Зико, 67 мин.

ГОЛ! 1:2 Ромеро, 79 мин.

ГОЛ! 2:2 Месси, 84 мин.

ГОЛ! 3:2 Энцо Фернандес, 90+3 мин.