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Чемпионат мира
Аргентина
07.07.2026 19:00 – FT 3 : 2
Египет
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Чемпионат мира
07 июля 2026, 21:50 | Обновлено 07 июля 2026, 21:55
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Аргентина – Египет – 3:2. Феерия Месси и безумный камбек. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

07 июля 2026, 21:50 | Обновлено 07 июля 2026, 21:55
14459
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Аргентина – Египет – 3:2. Феерия Месси и безумный камбек. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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7 июля сборные Аргентины и Египта провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу аргентинцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аргентина проигрывала 0:2 после забитых мячей Яссера Ибрагима и Мостафы Зико.

Действующие победителя мундиаля сотворила безумный камбек благодаря голам Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.

Месси также отдал ассист на Ромеро и с 9 голевыми передачами стал лучшим ассистентом в истории ЧМ.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 7 июля

Аргентина – Египет – 3:2

Голы: Ромеро, 79, Месси, 84, Энцо Фернандес, 90+2 – Яссер Ибрагим, 15, Зико, 67

Нереализованный пенальти: Месси, 21 (Аргентина)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Яссер Ибрагим, 15 мин.

ГОЛ! 0:2 Зико, 67 мин.

ГОЛ! 1:2 Ромеро, 79 мин.

ГОЛ! 2:2 Месси, 84 мин.

ГОЛ! 3:2 Энцо Фернандес, 90+3 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Аргентина), асcист Лаутаро Мартинес.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина), асcист Гонсало Монтиель.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Аргентина), асcист Лионель Месси.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Мостафа Зико (Египет), асcист Хессем Хассан.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Яссер Эль-Ханафи (Египет), асcист Маруан Аттия.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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