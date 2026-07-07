Аргентина – Египет – 3:2. Феерия Месси и безумный камбек. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
7 июля сборные Аргентины и Египта провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу аргентинцев.
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Аргентина проигрывала 0:2 после забитых мячей Яссера Ибрагима и Мостафы Зико.
Действующие победителя мундиаля сотворила безумный камбек благодаря голам Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.
Месси также отдал ассист на Ромеро и с 9 голевыми передачами стал лучшим ассистентом в истории ЧМ.
В четвертьфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария – Колумбия.
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 7 июля
Аргентина – Египет – 3:2
Голы: Ромеро, 79, Месси, 84, Энцо Фернандес, 90+2 – Яссер Ибрагим, 15, Зико, 67
Нереализованный пенальти: Месси, 21 (Аргентина)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Яссер Ибрагим, 15 мин.
ГОЛ! 0:2 Зико, 67 мин.
ГОЛ! 1:2 Ромеро, 79 мин.
ГОЛ! 2:2 Месси, 84 мин.
ГОЛ! 3:2 Энцо Фернандес, 90+3 мин.
События матча
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