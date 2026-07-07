Аргентина – Египет. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира
Во вторник, 7 июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Египта. Матч пройдет в Атланте на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум», начало игры запланировано в 19:00.
Первая стадия плей-офф для обеих сборных подарила с одной точки зрения кучу зрелища, а с другой – много нервов. Аргентина не без труда смогла преодолеть сборную Кабо-Верде, которая точно получит звание одного из открытий этого мундиаля. Египет в свою очередь весь матч против Австралии провел в постоянной борьбе и получил путевку в следующий раунд за счет серии пенальти, реализовав все свои удары (австралийцы дважды промахнулись с точки).
Для «фараонов» выход из группы уже стал успехом, и тем более Египет вместе с Марокко остались единственными африканскими сборными, кто продолжает выступать на этом мундиале. Но команда Хоссама Хассана вряд ли собирается останавливаться на достигнутом, и захочет продолжить писать новую историю, тогда как Месси и компания безусловно будут иметь желание стать еще на шаг ближе ко второму подряд титулу чемпионов мира.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Египет, за которой можно следить в украинской версии сайта.
19:00
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