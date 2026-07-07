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Чемпионат мира
Аргентина
07.07.2026 19:00 - : -
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Чемпионат мира
07 июля 2026, 11:56 | Обновлено 07 июля 2026, 12:58
135
0

Аргентина – Египет. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира

07 июля 2026, 11:56 | Обновлено 07 июля 2026, 12:58
135
0
Аргентина – Египет. Текстовая трансляция матча
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Во вторник, 7 июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Египта. Матч пройдет в Атланте на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум», начало игры запланировано в 19:00.

Первая стадия плей-офф для обеих сборных подарила с одной точки зрения кучу зрелища, а с другой – много нервов. Аргентина не без труда смогла преодолеть сборную Кабо-Верде, которая точно получит звание одного из открытий этого мундиаля. Египет в свою очередь весь матч против Австралии провел в постоянной борьбе и получил путевку в следующий раунд за счет серии пенальти, реализовав все свои удары (австралийцы дважды промахнулись с точки).

Для «фараонов» выход из группы уже стал успехом, и тем более Египет вместе с Марокко остались единственными африканскими сборными, кто продолжает выступать на этом мундиале. Но команда Хоссама Хассана вряд ли собирается останавливаться на достигнутом, и захочет продолжить писать новую историю, тогда как Месси и компания безусловно будут иметь желание стать еще на шаг ближе ко второму подряд титулу чемпионов мира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Египет, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Аргентина
7 июля 2026 -
19:00
Египет
Тотал больше 2.5 1.96 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу Лионель Скалони текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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