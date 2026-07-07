Роналду заслуживал на красивую историю, но взамен получил банальную

Я больше за Месси, если выбирать между двумя гениями уходящей эпохи. Точнее, я однозначно за Месси. Но, как любой объективно мыслящий фанатик, я могу отдавать должное противоположному. Роналду – настоящий футбольный монстр, достойный и уважения, и любования, и своей красивой истории.

У Лионеля уже была своя красивая история – четыре года назад, на катарском Мундиале. Сложно придумать еще что-то более эпическое, более киношное. А поскольку двух подряд эпичных и одновременно киношных финалов практически не бывает, ибо жизнь и несправедлива, и одновременно закономерна, то лично я мало верю, что Месси и его команда станут лучшими и на нынешнем чемпионате мира.

Но сейчас я не об этом. Я сейчас о том, что даже такие, как я, то есть ярые апологеты аргентинского гения, наверняка хотели, чтобы и у его главного конкурента и антагониста получилась и своя красивая и эпическая история на чемпионате мира.

Собственно, предпосылок для воплощения в жизнь этой красоты было не так уж и мало. А конкретно – очередное «золотое» поколение сборной Португалии.

Как по мне, то нынешний состав «европейских бразильцев» по именам и потенциалу еще круче, нежели образца 2016 года, когда сборная Португалии стала чемпионом Европы. Тогда был один праймовый Роналду, а сейчас – целая россыпь звезд. Чтобы не перечислять всех, достаточно вспомнить, хотя бы, двух определяющих игроков середины поля из «ПСЖ».

Да и практически в один голос звездные партнеры Криша публично утверждали, что сделают все от них зависящее и даже больше, чтобы их капитан ушел на заслуженный покой с Кубком мира.

Однако по факту красивой истории не получилось. Не получилось даже эпической истории. Получилось что-то обыденное. Житейское, отнюдь не киношное.

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В вылете сборной Португалии и конкретно ее капитана из Мундиаля-2026 нету ни трагической нотки, ни даже драматической. Португалия даже в мелочах не была лучше Испании, поэтому ее поражение закономерно. Слезы Роналду после финального свистка – вот и все, что по-настоящему трогало. А в остальном – обыденно как-то.

Тут считаю необходимым отметить, и совсем без малейшей доли злорадства, что даже в лучшие для Роналду времена он не был настоящим монстром на мировых футбольных первенствах, каким был его заклятый друг Лео, или каким был, есть и, уверен, еще долго будет Мбаппе. А на нынешнем чемпионате мира КриРо и вовсе оказался в тени собственного величия.

Нынешний чемпионат мира – невзрачный, неудачный чемпионат мира для Роналду. Практически ничем легендарный португалец на этом Мундиале не запомнился. Ну, обновил некоторые рекорды, связанные, в первую очередь, с его возрастом, и не более того. Если вынести за скобки его «феерию» в игре против убогого Узбекистана, то в остальном и вспомнить нечего. Криш откровенно выпадал из игры, но Роберто Мартинес лишь раз рискнул поставить командные интересы выше индивидуальных – в игре против Хорватии.

Кстати, после той игры (Португалия – Хорватия) лично у меня было в разы больше эмоций. И эмоции эти были связаны не столько с резонансной отменой забитого хорватами мяча, сколько с уходом со своей национальной команды бывшего партнера Роналду по «Реалу» Луки Модрича.

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По значению для своих сборных, а может, и для футбола в целом, эти два гегемона сопоставимы. Во всяком случае, лично для меня. Но после завершения истории Модрича на Мундиалях я чуть было сам не расплакался вслед за Лукой, а после завершения истории Криштиану плакать мне следом за футболистом вовсе не хочется. И тут дело отнюдь не в моих футбольных симпатиях. Тут все на поверхности.

Если бы Роналду на этом ЧМ убивался так, как Модрич, если бы за Роналду действительно, а не только на словах убивались на этом ЧМ его партнеры, то тогда бы наверняка история прощания легендарного капитана сборной Португалии с мировыми первенствами была бы другой. Явно более эмоциональной, надрывной и слезливой.

А так… Просто приходится констатировать, что один из символов целого поколения покинул нынешний чемпионат мира и слишком рано, и слишком незамеченным. Я не скажу, что Роналду был на этом Мундиале обузой для своей национальной команды, однако и большим козырем он для своей сборной тоже уже не был. Он просто был одним из. И уходит таким же. Не «инопланетянином». Хотя, конечно же, он заслуживал большего.

***

Главная причина такого прискорбного положения вещей – форма самой легенды, и, с другой стороны, тренерская методика Роберто Мартинеса.

Роналду уже не бежит. Да, это не откровение, тем более, если говорить о футболисте, которому условный Ямаль годится в сыновья. Ведь даже в чемпионате саудовской лиги Роналду уже не делает разницу. Что тогда говорить о чемпионате мира? Да ничего не говорить.

Опять-таки, приходится лишь констатировать, что даже для целиком сделавшего себя футбольного гения 41 год – слишком много. Если голова до сих пор варит отменно, то ноги уже все равно не несут так, как прежде.

И помочь в данном случае могло и должно было и очередное «золотое» поколение, и особенно тренер. Однако, на мой субъективный взгляд, Роберто Мартинес стал для сборной Португалии на нынешнем ЧМ одним из «могильщиков».

Я ничего не имею против увлечения Роберто нумерологией. Собственно, у каждого из нас есть тараканы в голове. А у футбольных тренеров этих тараканов, точнее, странностей – в разы больше. Ну, верил Моралес в успешность для его уже бывшей сборной цифры шесть, это его право.

Вместе с тем у меня сложилось стойкое ощущение, что, окромя этой слепой веры, уже бывший наставник «европейских бразильцев» на нынешнем ЧМ абсолютно ничем не отличился. В смысле, с положительной стороны.

Хотя тут тревожный звоночек прозвенел еще раньше. Еще с отбора на Мундиаль-2026. Уж слишком неубедительно пробилась на ЧМ команда Мартинеса. Если вынести за скобки два разгрома сборной Армении, то и вспомнить больше нечего.

Далее были унылые ничьи в товарищеских матчах. И такого же цвета уныние на групповом этапе. Опять-таки, если вынести за скобки игру против откровенно слабого Узбекистана.

В матче против Хорватии – и отскочили, и дотерпели, и удача помогла. В игре против Испании не помогло уже ничего, хотя, если быть до конца объективным, то против «фурии» Португалия провела свой лучший матч на ЧМ-2026.

И в этом весь парадокс, вся сермяжная правда о Роналду и его команде: лучший поединок оказался проигранным.

И проигранным он получился не в последнюю очередь по вине любителя нумерологии, который за весь турнир так и не смог соединить воедино, слепить в настоящий коллектив целую россыпь звезд.

На мой взгляд, на этом ЧМ Мартинес опростоволосился примерно так же, как и Анчелотти со сборной Бразилии: достойных игроков полно, но вот достойной команды нет.

Почему у Луиса Энрике Жоау Невеш и особенно Витинья – звезды первой величины, игроки, на которых строится игра, а у Роберто Моралеса – лишь одни из? Почему тренер не раскрыл их сильные стороны, ведь эти сильные стороны очевидны. Почему посредственный уровень продемонстрировали и Бернарду Силва с Бруну Фернандешем? Почему ниже своего уровня сыграли Нуну Мендеш и Жоау Канселу? Почему так много было необоснованной веры в Рона, когда можно было, и нужно было давать больше времени и Феликсу, и Рамушу?

И еще много подобных «почему», и уже не очень-то и интересны ответы. Сборная Португалии с таким звездным составом наверняка заслуживала на большее, но в итоге вылетела с турнира, не показав и половины своего потенциала. Не запомнившись ровным счетом ничем. Ничем особенным, ничем героическим, ничем красивым.

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Вот на таком фоне и уходит КриРо. Олицетворявший футбольную эпоху явно заслуживал на большее, но вынужден довольствоваться малым. Кроме как участия на рекордных шести Мундиалях больше особо и не вспомнишь. Но он-то точно хотел большего. Да и все мы.

Рон признался после Испании, что его совесть чиста, и что он уходит из Мундиаля с высоко поднятой головой. Ну, имеет право.

Тогда и у меня относительно него тоже совесть чиста, ибо я искренне хотел, чтобы у легендарного капитана сборной Португалии получилось уйти красиво.

Однако получилось так, как получилось…