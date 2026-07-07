Мартинес – палач золотых поколений. 10 мыслей о матче Испании и Португалии

Кажется, я наконец-то понял де ла Фуэнте. Чуть раньше я громче большинства вопрошал, почему он ставит в ворота именно Симона. Ведь есть Рая, который демонстрировал чемпионскую игру в чемпионском «Арсенале». Или, как вариант, Гарсия – возможно, лучший вратарь сезона в топ-лигах вообще. Но вместо них стоит Унаи. Причина? У Испании 1.5 xGA за 5 первых матчей на турнире. То есть её соперники создают плюс-минус ноль моментов у её ворот. А если так, то зачем тебе вратарь как таковой вообще? Де ла Фуэнте уже просто скучно выигрывать: он уже делал это 2 года назад на Евро. Теперь он хочет побеждать унизительно для соперников. Что-то вроде: «Смотрите, у нас есть два вратаря из топ-5 лучших в мире, но мы победим вас даже с Симоном». Шутки шутками, конечно, но факт остается фактом: с таким футболом испанцев вопрос вратаря не является определяющим в оценке силы этой команды. Де ла Фуэнте всех переиграл, а больше всех – Раю и Гарсию, о которых уже все забыли…

В абзацах ниже фиксирую мысли о матче Португалии и Испании, чтобы ничего не забыть через какое-то время. Потому что не хочется. Хотя бы потому, что это последний поединок Роналду. Матч с сентиментальной ценностью, как ни крути.

1. Еще до игры было понятно: Испания лучше играет в футбол. Умеет на поле больше. Имеет комфортный для себя темп. Способна втянуть соперника в свою игру и хорошо противостоит попыткам оппонента сделать то же самое. В конце концов, единственная потеря очков Испанией на турнире – против Кабо-Верде (0:0), который 90 минут провёл под осадой своих ворот европейцами и лишь чудом спасся от пропущенного гола. У Португалии как будто нет стиля. Нет победного плана. Нет сценария игры, при котором она чувствовала бы себя спокойно и непринуждённо, выглядела бы органично. И это я не притягиваю за уши: мы всё это видели в её предыдущих матчах. Единственным шансом этой Португалии на победу было не позволить испанцам сыграть в их футбол. Поэтому план от соперника, а не от себя. Поэтому лучший момент – только на 90+7, уже после того, как забили испанцы. Португалия не играла – мешала играть сопернику. Правильный план… к которому пришлось прибегнуть из-за отсутствия наработок к старту турнира.

2. Современный футбол – футбол предсказуемых ударов. Начинаю понимать вратарей, которые время от времени гадают, куда ударит соперник, а не реагируют на попытку. Речь о моменте Ямаля-Баены, когда футболисты по очереди пробивали по воротам, а Кошта спасал. Герой? Безусловно. Но… игроки ему помогли. Ямаль явно шел на удар в дальний угол. Затем Баена – тоже. Конечно, попытка пробить именно туда – потенциально выигрышная, выгодная, ведь вратарю приходится далеко тянуться. Но так ли уж далеко, если по воротам с этой позиции пробивают именно в дальний угол в 10 из 10 случаев? И речь идет не только о Ямале и Баене. Еще, например, об Олисе. Раньше последователей идей Роббена было меньше. Сейчас каждый хочет пробить на исполнение. Забить красиво, а не перехитрить вратаря. Бить точно, а не умно. Современному футболу не хватает хищных нападающих, которые в одних и тех же ситуациях принимали бы разные решения. Чередовали бы их. И всяким Коштам тогда было бы сложнее.

3. А что, если Феликс – норм? Карьера португальца – о постоянных разочарованиях и неоправданных ожиданиях. Креативный, но оказался в системе Симеоне. Причём в то время, когда «Атлетико» был про биться-бороться, а не про попытки играть в футбол. Дважды пытался заиграть в «Челси», но уже после приобретения клуба Боэли, когда тренеры сменялись один за другим, а команда не могла обрести системность. «Милан» Консейсау – тоже плохое место для развития карьеры. Да что уж там: даже в «Барселоне» Феликс оказался слишком рано, ушел всего за несколько месяцев до назначения Флика… Может, «молодому и перспективному» просто не везет? Всегда не то, не те и не туда. Сейчас лидер «Аль-Насра» и едва ли не лучший атакующий футболист Португалии в матче с Испанией. Возможно, мы слишком рано его похоронили. Еще один шанс в Европе он заслужил. Но пусть на этот раз агент поработает как следует, а не как всегда.

4. Оярсабаль – не финишер. Нападающий. Форвард. Но не топ-финишер. Не провальный матч от футболиста – но с немалым количеством неудач. Там не догадался побежать на дальнюю штангу под прострел. Здесь сделал лишнее касание и позволил сопернику заблокировать прорыв к воротам. Здесь просто вышел один на один и пробил мимо. Микель не чувствует. Не портит игру испанцев, совсем нет. Просто сборная Испании настолько крута, что заслуживает крутого нападающего, который соответствовал бы уровню этой команды, в том числе и в понимании, что делать с мячом в чужой штрафной, чтобы он оказался в воротах. К сожалению, это не про Микеля. И вряд ли когда-нибудь будет. Если бы у этой продуктивной в атаке Испании ещё был кто-то вроде Холанда или хотя бы Дьокереша… У нас был бы явный фаворит турнира. А пока – только Оярсабаль и лишь статус одного из главных претендентов. На самом деле тоже очень неплохо.

5. Во втором тайме игра не шла в руки испанцев. На самом деле не шла никуда: ни в руки, ни куда-либо ещё. До гола Мерино у будущих победителей был показатель xG 1.22, без учёта того самого момента Оярсабаля в первом тайме – 0.61. За 90 минут. То есть да: португальцы сдержали соперника. Половина попыток испанцев – дальние. Ямаль не блистал, а больше всего запомнился фолами. Чего всё это стоило португальцам? Как говорил Танос, всего: 0.41 xG до пропущенного гола. Причём почти все удары – либо издали, либо с очень острых углов. Симона Португалия побеспокоила лишь дважды за полтора часа. В одном моменте. Ну и как не признать: план аутсайдера сработал. Футбол закончился. Особенно во втором тайме: в среднем удары игроков с 46 по 90 минуту «весили» по 0.04 xG каждый. Даже худшие команды сезона в топ-лигах атакуют продуктивнее. А здесь не смогла ни одна на поле. Это на руку менее футбольным. Португалия заставила Испанию играть по своим правилам.

6. И та её переиграла. На бумаге сокращение количества моментов в матче до нуля должно было помочь португальцам: у них на поле не меньше способных решить исход момента в атаке футболистов. К 90 минуте это были Роналду, Невеш, Сильва, Консейсау и Леау. Но своего шанса дождались именно испанцы. Оказались более хищными. Гол – даже несколько позорный. Фернандеш бросает своего игрока и не успевает выброситься на второго – отыгран. Невеш не реагирует сразу на рывок Мерино. Диаш не играет достаточно плотно с Торресом. Ошибка не чья-то конкретная – а из-за расхлябанности обороны. На 90+1 минуте, когда концентрация должна быть максимальной. Но её нет. В тайме без моментов именно испанцы оказались теми, кто создал единственный шанс и реализовал его. А если так, то победа – более чем справедливая. Нетипичная для яркой Испании, да, но по чужим правилам – поэтому не менее приятная.

7. Роналду – боль. На 50 минуте Португалия развернула быструю атаку. Мяч на фланге, Криш бежит правильно, Нету делает прострел… и нападающий не дотягивается. Сильно. Не успевает. Просто не хватило скорости. И на лице Криша можно увидеть не гнев – а отчаяние. Не из-за упущенного момента – из-за того, как именно он был упущен. Из-за чего. Каким бы крутым спортсменом ни был Роналду, организм уже не тот, что 20 и даже 10 лет назад. Сколько бы ни проводил времени в тренажерном зале, однажды твоих усилий окажется недостаточно. Однажды тело скажет: «Нет». Пожалуй, вот этот вчерашний отказ тела – один из самых болезненных для Криша за всё время. Потому что осознаешь, что больше не способен на что-то. Больше недостаточно делать всё правильно, чтобы быть успешным. Больше не так, как раньше. Надо быть бездушным, чтобы злорадствовать над Кришем в такие моменты. Очень грустно.

8. Карьера Криша в сборной завершена – и это хорошо. И нет, я не из тех, кто считает, что Роналду как-то мешал этой команде на поле. Не мешал. Просто без него этот коллектив наконец-то сможет двигаться дальше. Искать и найти нового лидера раздевалки. Перевернуть страницу, на которой, да, была история с победным Евро-2016 – но и истории с провалами на последних чемпионатах мира также были написаны именно на ней. Теперь об этом можно забыть. А ещё избежать лишних взглядов: когда Роналду уйдёт из сборной, к ней будет приковано меньше внимания СМИ. Меньше давления. Меньше ожиданий. Больше похвалы, если удастся победить в топ-матче, ведь когда в последний раз такое случалось с командой без КриРо в составе? Сборной Португалии будет лучше без Роналду. И Роналду будет лучше без этой сборной: можно не разочаровываться в себе и своём теле каждые 2 года.

9. Мартинес – главный тренер-неудачник последних десятилетий. По крайней мере, на уровне сборных. Раньше не разобрался, что делать с «золотым» поколением бельгийцев – а сейчас пережил ровно то же самое с португальским. Не использовал потенциал Невеша и Витиньи в управлении игрой. Не смог выжать максимум из присутствия Роналду на поле. За 5 матчей на турнире так и не заставил ни одного вингера сыграть по-настоящему хорошо. Не нашел правильных слов, чтобы команда сохраняла концентрацию при игре в обороне. На самом деле ни один португалец на этом чемпионате мира не сыграл на 100% своих возможностей. Ну не бывает так, чтобы одновременно турнир проваливали абсолютно все. Не бывает такого, чтобы победители ЛЧ только что идеально понимали футбол в клубе – а через несколько недель не знали, что делать с мячом в сборной. Мартинес придумал, как остановить Испанию, но ради этого Португалия перестала играть в футбол сама: не похоже на план чемпионов. Мягко говоря. Скучать не будем.

10. А где же потолок этого состава испанцев? Баена провёл неудачный сезон в «Атлетико», но в сборной выглядит более чем неплохо. Оярсабаль играет хорошо через матч – чаще, чем можно было бы ожидать. Вчера победный гол забил Мерино, хотя он вообще не игрок основы. Топ-пас на гол на счету Торреса, который, по мнению испанских болельщиков, является худшим нападающим в мире. Напоминаю: до сих пор лишь 1 голевая передача в 5 матчах у Ямаля. Родри ещё не забивал издали. Педри до сих пор не провёл ни одного матча на высшем уровне. То есть совершенно очевидно, где эта сборная может прибавить. Да что там: должна прибавить и будет прибавлять. А есть же и совершенно неочевидные потенциальные герои: тот же Нико или Ольмо. Испанцы играют в хороший футбол. Пока не чемпионский – но и в него способны заиграть позже. Уже сейчас можно сказать, что мы зря переживали за команду и де ла Фуэнте. У последнего всё под контролем. Топ-тренер. И не только на фоне Мартинеса.