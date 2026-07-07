ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Мартинес покинул сборную Португалии после вылета с ЧМ

52-летний испанский специалист Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии.

6 июля португальцы во главе с Роберто проиграли команде Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2026 со счетом 0:1 и покинули мундиаль.

О своем решении уйти с национальной португальской команды Роберто Мартинес заявил на послематчевой пресс-конференции:

«Это конец цикла. Команде нужен новый голос, новый лидер. До турнира решение об уходе не было принято. Я приехал сюда с целью выиграть чемпионат мира, и раз этого сделать не удалось, продолжать работу не имеет смысла.

Я увожу с собой множество воспоминаний и надеюсь, что у Португалии тоже останутся хорошие воспоминания о тех трёх с половиной годах, что я возглавлял сборную. Это был самый важный опыт в моей жизни».

Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии в 2023 году. В сезоне 2024/25 Мартинес вместе с португальцами выиграл трофей Лиги наций.

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