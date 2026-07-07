Роналду высказался о будущем после вылета Португалии из ЧМ-2026
Криштиану заявил, что не будет принимать поспешных решений
Легенда мирового футбола Криштиану Роналду ответил, собирается ли завершать международную карьеру после вылета национальной сборной Португалии из ЧМ-2026.
«Я не принимаю решений на горячую голову и не хочу смещать фокус внимания на то, что команда сделала на этом чемпионате мира, на какое-то свое личное решение», – сказал Криштиану.
Национальная сборная Португалии не смогла пробиться в 1/4 финала ЧМ-2026, минимально уступив команде Испании (0:1) и покинула нынешний розыгрыш Мундиаля. После матча тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подал в отставку.
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