Роналду высказался о будущем после вылета Португалии из ЧМ-2026

Легенда мирового футбола Криштиану Роналду ответил, собирается ли завершать международную карьеру после вылета национальной сборной Португалии из ЧМ-2026.

«Я не принимаю решений на горячую голову и не хочу смещать фокус внимания на то, что команда сделала на этом чемпионате мира, на какое-то свое личное решение», – сказал Криштиану.

Национальная сборная Португалии не смогла пробиться в 1/4 финала ЧМ-2026, минимально уступив команде Испании (0:1) и покинула нынешний розыгрыш Мундиаля. После матча тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подал в отставку.