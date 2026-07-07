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Чемпионат мира
07 июля 2026, 07:37 | Обновлено 07 июля 2026, 08:23
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Роналду высказался о будущем после вылета Португалии из ЧМ-2026

Криштиану заявил, что не будет принимать поспешных решений

07 июля 2026, 07:37 | Обновлено 07 июля 2026, 08:23
2626
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Роналду высказался о будущем после вылета Португалии из ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легенда мирового футбола Криштиану Роналду ответил, собирается ли завершать международную карьеру после вылета национальной сборной Португалии из ЧМ-2026.

«Я не принимаю решений на горячую голову и не хочу смещать фокус внимания на то, что команда сделала на этом чемпионате мира, на какое-то свое личное решение», – сказал Криштиану.

Национальная сборная Португалии не смогла пробиться в 1/4 финала ЧМ-2026, минимально уступив команде Испании (0:1) и покинула нынешний розыгрыш Мундиаля. После матча тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подал в отставку.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Record.pt
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Ще буде грати ,бо наступний ЧС 2030 буде  в Португалії 
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