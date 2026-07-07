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Чемпионат мира
07 июля 2026, 07:23 | Обновлено 07 июля 2026, 08:24
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Роналду обвинили в вылете сборной Португалии с ЧМ-2026

Крис Саттон считает, что легендарный португалец только мешал своей команде

07 июля 2026, 07:23 | Обновлено 07 июля 2026, 08:24
3423
0
Роналду обвинили в вылете сборной Португалии с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Бывший форвард национальной сборной Англии Крис Саттон раскритиковал Криштиану Роналду после вылета национальной сборной Португалии с ЧМ-2026.

«Гонсалу Рамуш сыграл в 1/8 финала на прошедшем чемпионате мира и оформил хет-трик, когда у главного тренера нашлось немного смелости оставить Криштиану Роналду в запасе.

Прошло четыре года, Роналду стал на четыре года старше, и посмотрите, что произошло. Они сыграли ниже своего уровня именно из-за него», – сказал Саттон.

Национальная сборная Португалии не смогла пробиться в 1/4 финала ЧМ-2026, минимально уступив команду Испании (0:1) и покинула нынешний розыгрыш Мундиаля. После матча тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подал в отставку.

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Олег Вахоцкий Источник: BBC
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