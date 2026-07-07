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Португалия
06.07.2026 22:00 – FT 0 : 1
Испания
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Чемпионат мира
07 июля 2026, 00:45 |
6993
0

Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

07 июля 2026, 00:45 |
6993
0
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine
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6 июля сборные Португалии и Испании провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.uaэ

Единственный гол в этом поединке был забит в компенсированное арбитром время – на 90+1-й минуте отличился Микель Мерино.

41-летний Криштиану Роналду провел последний матч на ЧМ в карьере. Для него это был шестой мундиаль – он так и не стал чемпионом мира.

Испания в четвертьфинале ЧМ-2026 встретится с победителем пары США – Бельгия.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля

Португалия – Испания – 0:1

Голы: Мерино, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мерино, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания), асcист Ферран Торрес.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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