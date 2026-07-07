6 июля сборные Португалии и Испании провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

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Единственный гол в этом поединке был забит в компенсированное арбитром время – на 90+1-й минуте отличился Микель Мерино.

41-летний Криштиану Роналду провел последний матч на ЧМ в карьере. Для него это был шестой мундиаль – он так и не стал чемпионом мира.

Испания в четвертьфинале ЧМ-2026 встретится с победителем пары США – Бельгия.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля

Португалия – Испания – 0:1

Голы: Мерино, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мерино, 90+1 мин.