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Чемпионат мира
Португалия
06.07.2026 22:00 - : -
Испания
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Чемпионат мира
06 июля 2026, 11:02 |
245
0

Португалия – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира

06 июля 2026, 11:02 |
245
0
Португалия – Испания. Текстовая трансляция матча
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В понедельник, 6-го июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Португалия и Испания. Матч пройдет в Далласе, на поле стадиона «AT&T Стэдиум», начало в 22:00.

Пиренейское дерби на мундиале – явление это не уникальное, но этот статус делает афишу данного поединка точно обязательным к просмотру. Команды Луиса де ла Фуенте та Роберто Мартинеса показывают далеко не наилучший свой футбол, но постепенно набирают обороты. И это будет еще одно препятствие, из-за которого мы можем не увидеть битву Криштиану Роналду и Лионеля Месси в последний раз на международном уровне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Испания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Португалия
6 июля 2026 -
22:00
Испания
Победа Испании 1.90 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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