Португалия – Испания. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира
В понедельник, 6-го июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Португалия и Испания. Матч пройдет в Далласе, на поле стадиона «AT&T Стэдиум», начало в 22:00.
Пиренейское дерби на мундиале – явление это не уникальное, но этот статус делает афишу данного поединка точно обязательным к просмотру. Команды Луиса де ла Фуенте та Роберто Мартинеса показывают далеко не наилучший свой футбол, но постепенно набирают обороты. И это будет еще одно препятствие, из-за которого мы можем не увидеть битву Криштиану Роналду и Лионеля Месси в последний раз на международном уровне.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Испания, за которой можно следить в украинской версии сайта.
22:00
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