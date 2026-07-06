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Чемпионат мира
Португалия
06.07.2026 22:00 - : -
Испания
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Чемпионат мира
06 июля 2026, 09:55 |
456
0

Португалия – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира

Роналду vs Ямаль: суперпоединок состоится 6 июля в Арлингтоне и начнется в 22:00 по Киеву

06 июля 2026, 09:55 |
456
0
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира
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6 июля на AT&T Стэдиум пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Португалии и Испании.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Португалия

Команда удерживает достаточно высокий статус. Тем более что год назад получилось снова выиграть Лигу Наций - к слову, победив по пенальти в финале соседа. Ну и получилось в очередной раз выиграть свою группу в отборе - в компании с Ирландией, Венгрией и Арменией собрали тринадцать очков за шесть туров.

На самом мундиале, даже быстро открыв счет, ограничились только ничьей с ДР Конго. Да, потом была разгромная победа, 5:0 с дублем Роналду, но это со скромным аутсайдером, Узбекистаном. После этого прагматично закончили групповой этап 0-0 с Колумбией. Этого хватило для выхода в плей-офф, где в очень непростой встрече оформили волевые 2:1 с Хорватией. Наконец-то в стыковом поединке на турнире забил и Криштиану, правда, только реализовав пенальти. Потом ветерана сняли, при ничейном счете - как это аукнется для тренера?

Испания

Сборная смогла выиграть позапрошлогодний Евро, показав прекрасный футбол. Тот уровень достичь потом не получилось, чего стоит упомянутая неудача в финале Лиги Наций. Но, с другой стороны, все равно гранд очень силен, и ожидаемо спокойно прошел квалификацию, выиграв все матчи, и лишь напоследок ограничившись ничьей с турками.

На мундиале, наоборот, один из фаворитов начинал с явной осечки, не сумев забить Кабо-Верде - с дебютантом так и закончили нулевой ничьей. Но потом, продолжая не забивать, Ойарсабаль и компания начали забивать, иногда причем и доводя результат до разгрома. Так было и в 1/16 финала, когда, не особенно даже и напрягаясь, оформили итоговые 3:0.

Статистика личных встреч

В 7 крайних очных поединках между соседями была только одна победа - испанцев. Остальные матчи закончились вничью, правда, по разу стороны выигрывали потом серию пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы считают тут фаворитом Ямаля и компанию. Согласимся и поверим, что они выиграют.

Прогноз Sport.ua: Победа Испании 1.90 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Португалия
6 июля 2026 -
22:00
Испания
Победа Испании 1.90 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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