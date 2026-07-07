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Португалия
06.07.2026 22:00 – FT 0 : 1
Испания
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Чемпионат мира
07 июля 2026, 00:04 | Обновлено 07 июля 2026, 00:06
1879
30

Вылет еще одних селесао. Испания в компенсированное время дожала Португалию

«Красная фурия» вышла в четвертьфинал чемпионата мира, отправив Роналду и компанию домой

07 июля 2026, 00:04 | Обновлено 07 июля 2026, 00:06
1879
30 Comments
Вылет еще одних селесао. Испания в компенсированное время дожала Португалию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Португалия и Испания решали, кто более достоин играть в четвертьфинале.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

ЧМ-2026 по футболу. 1/8 финала

Португалия – Испания – 0:1

Гол: Мерино, 90+1

Предупреждения: Б. Силва, 89, Вейга, 90+4 – Торрес, 90+9

Португалия: Д. Кошта – Канселу (Далот, 71), Диаш, Вейга, Мендеш (Семеду, 56) – Ж. Невеш, Витинья (Б. Силва, 83) – Нето (Консейсао, 83), Б. Фернандеш, Феликс (Леау, 71) – Роналду

Испания: Симон – Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Педри (Руис, 85) – Ямаль, Ольмо (Мерино, 85), Баэна (Ф. Торрес, 75) – Оярсабаль (Иглесиас, 90+7)

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

«AT&T Stadium» (Даллас, США)

ПОРТУГАЛИЯ - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 30
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Іспанія грала з форою « в одного Роналду», якщо б на місці легендарного ветерана грав хтось молодший, то можливо що і португальці б забили та пройшли далі.
Ну що ж півфінал франція-іспанія буде цікавий
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+9
Іспанія бездоганна. Черговий сухий матч. Часом здавалося що іспанці просто жаліють і не хочуть розривати португальців із поваги до них, до останнього матчу Роналду. Що стосується португальців.....взагалі не вразили, ні в одному матчі чемпіонату. Ще в першому матчі було зрозуміло що Роналду це тягар для збірної, але далі нічого не змінилося, виліт був не минучим. При всій повазі до КріРо його час минув, на мундіалі була лише його бліда тінь. Іспанія впевнено крокує до півфіналу з французами.
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+8
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В целом по игре, Испания была лучше на протяжении всего матча, типичная для них победа, в последнее время в таких матчах 
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+8
Португалія була просто жалюгідною з таким підбором виконавців. Тягнули на 0:0, але щось пішло не так. До побачення!
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
грали в шахмати, не помилялися, але заміна все завжди перевертає 
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
Все таки гра з "живим пам'ятником" в основі зіграла з Португалією злий жарт. Гра від оборони без особливого загострення, безпорадна атака , яка не розуміла , що робити при швидких проривах , адже Роні вже не так швидко біжить . Іспанія перемогла цілком заслужено, хоча Ямаль поки не показує свій зірковий потенціал бо тільки відновився після травми .
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+6
И ставку слили и деду не дали красиво закончить в сборной.. овощи бл
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+4
Да, додому бездарів!
 
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+4
З такими виконавцями, в таке у.г. грати. Не піддається жодній логіці.
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+3
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христинкі почухали спинку
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+3
Можливо колись, але зараз порівнювати Крі і Лео - збочення. Вважай Португалія грала вдесятьох, 19 дотиків за матч, жодної корисної дії
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+2
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Іспанія 🇪🇸 España 🇪🇸 
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+2
Є в цьому один плюс - Кріштіану тепер точно зіграє на наступному домашньому ЧС.
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+1
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Роналду - вже баласт, Мартінес - лох. Португали могли б дійти до фіналу з тим дідом, з яким брали Євро - Фернанду Сантушем.
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0
скучнейший матч
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0
Незнаю що тут сказати. Питання до тренера… чому грали в захисний футбол з таким півзахистом? Звичайно вітінья, мендеш , бруно не вміють захищатися!   Просрав краще покоління Бельгії. Просрав і Португалію… навіщо його було кликати? Грала Португалія на 0-0! То треба було опуститися нижче і сидіти 10 гравців в штрафній і терпіти до пен! А так коли гол пропускали непонятно що зробив Діаш? Одні роблять офсайд, діаг викидається щоб перехопити мʼяч… це просто помилка дитяча… Роналду мав кілька моментів. А так його не було видно… 10 навісів на нього а його весь час так нема 🤷… але як кажу. В першу чергу питання до тренера! Потім до кращих півзахисників світу!!! Вони мали цей мʼяч забрати в центрі і катати!!! Ну і потім вже до загального настрою команди !!  З таким настроєм такі матчі не виграють!!! Ходили якісь амеби… ну і до рона теж питання де він був весь матч… чому не заводив і не тягнув за собою партнерів .
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0
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Кутові,атаки з флангів,а лиш кажись одна атака через центр принесла успіх. 
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0
ну шо сказать одна ошибка привела к вылету. хотелось посмотреть  доп. время и пенальте. футбол  под названием не кто нехотел умирать. 
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-1
если бы Португалия выиграла этот ЧМ, то они в историческом плане превзошли бы Чехословакию, Хорватию, Голландию .... Испанию, Швецию ...
УЮХШКИ!!!
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-1
Сьогодні Іспанія фурія Blanca , а не roja. Але це не завадило їм вибити з мундіалю португальців в їх кольорах, яким до стану фурії було дуже дуже далеко. Тому і такий гол на рівному місці після вільного розіграшу.
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-1
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