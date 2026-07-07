Вылет еще одних селесао. Испания в компенсированное время дожала Португалию
«Красная фурия» вышла в четвертьфинал чемпионата мира, отправив Роналду и компанию домой
Португалия и Испания решали, кто более достоин играть в четвертьфинале.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
ЧМ-2026 по футболу. 1/8 финала
Португалия – Испания – 0:1
Гол: Мерино, 90+1
Предупреждения: Б. Силва, 89, Вейга, 90+4 – Торрес, 90+9
Португалия: Д. Кошта – Канселу (Далот, 71), Диаш, Вейга, Мендеш (Семеду, 56) – Ж. Невеш, Витинья (Б. Силва, 83) – Нето (Консейсао, 83), Б. Фернандеш, Феликс (Леау, 71) – Роналду
Испания: Симон – Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Педри (Руис, 85) – Ямаль, Ольмо (Мерино, 85), Баэна (Ф. Торрес, 75) – Оярсабаль (Иглесиас, 90+7)
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
«AT&T Stadium» (Даллас, США)
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