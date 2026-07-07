Сетка ЧМ-2026. Сборная Испании выбила Португалию с Роналду и ждет соперника

Сборная Испании вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2026.

6 июля испанцы переиграли команду Португалии со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино на 90+1-й минуте.

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В четвертьфинале Испания встретится с победителем пары США – Бельгия.

Испания стала пятым четвертьфиналистом ЧМ-2026. Ранее были определены две пары 1/4 финала: Франция – Марокко, Норвегия – Англия.

На групповом этапе Испания выиграла два матча в квартете H, одолев Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), а также сыграла одну ничью с Кабо-Верде (0:0). На старте плей-офф подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили Австрию 3:0.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля

Португалия – Испания – 0:1

Голы: Мерино, 90+1

Видеообзор матча

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3

– 0:3 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1

– 0:1 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2

– 1:2 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3

– 2:3 06.07. 22:00. Португалия – Испания – 0:1

– 0:1 07.07. 03:00. США – Бельгия

07.07. 19:00. Аргентина – Египет

07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

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