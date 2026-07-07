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Чемпионат мира
07 июля 2026, 00:10 | Обновлено 07 июля 2026, 00:54
1865
0

Сетка ЧМ-2026. Сборная Испании выбила Португалию с Роналду и ждет соперника

Испанцы одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино

07 июля 2026, 00:10 | Обновлено 07 июля 2026, 00:54
1865
0
Сетка ЧМ-2026. Сборная Испании выбила Португалию с Роналду и ждет соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2026.

6 июля испанцы переиграли команду Португалии со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино на 90+1-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный Криштиану Роналду провел последний матч на мундиале.

В четвертьфинале Испания встретится с победителем пары США – Бельгия.

Испания стала пятым четвертьфиналистом ЧМ-2026. Ранее были определены две пары 1/4 финала: Франция – Марокко, Норвегия – Англия.

На групповом этапе Испания выиграла два матча в квартете H, одолев Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), а также сыграла одну ничью с Кабо-Верде (0:0). На старте плей-офф подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили Австрию 3:0.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля

Португалия – Испания – 0:1

Голы: Мерино, 90+1

Видеообзор матча

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

  • 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
  • 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
  • 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
  • 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3
  • 06.07. 22:00. Португалия – Испания – 0:1
  • 07.07. 03:00. США – Бельгия
  • 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
  • 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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