Сетка ЧМ-2026. Сборная Испании выбила Португалию с Роналду и ждет соперника
Испанцы одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино
Сборная Испании вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2026.
6 июля испанцы переиграли команду Португалии со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино на 90+1-й минуте.
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Легендарный Криштиану Роналду провел последний матч на мундиале.
В четвертьфинале Испания встретится с победителем пары США – Бельгия.
Испания стала пятым четвертьфиналистом ЧМ-2026. Ранее были определены две пары 1/4 финала: Франция – Марокко, Норвегия – Англия.
На групповом этапе Испания выиграла два матча в квартете H, одолев Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), а также сыграла одну ничью с Кабо-Верде (0:0). На старте плей-офф подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили Австрию 3:0.
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля
Португалия – Испания – 0:1
Голы: Мерино, 90+1
Видеообзор матча
Пары 1/8 финала ЧМ-2026:
- 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
- 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
- 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
- 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3
- 06.07. 22:00. Португалия – Испания – 0:1
- 07.07. 03:00. США – Бельгия
- 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
- 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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