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  4. 1/8 финала закрыли пенальти. Сборная Швейцарии прошла Колумбию
Чемпионат мира
Швейцария
07.07.2026 23:00 – FT 0 : 0
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Колумбия
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Чемпионат мира
08 июля 2026, 01:53 | Обновлено 08 июля 2026, 02:28
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1/8 финала закрыли пенальти. Сборная Швейцарии прошла Колумбию

Судьбу матча решила серия пенальти

08 июля 2026, 01:53 | Обновлено 08 июля 2026, 02:28
1011
7 Comments
1/8 финала закрыли пенальти. Сборная Швейцарии прошла Колумбию
Getty Images/Global Images Ukraine
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В Ванкувере состоялся поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Швейцарии и Колумбии.

В первом тайме команды действовали осторожно, пытаясь дорожить мячом и остроты у ворот было крайне мало. Открыть счет в матче могли колумбийцы, когда с обводящим ударом Пуэрты в дальний угол в прыжке справился Кобель. «Нати» ответили после гидрейшн-брэйка: свое мастерство продемонстрировал Варгас, не дав Ридеру отправить мяч в ворота.

«Трехцветные» старались быстро развивать свои контрвыпады, не задерживая мяч в центре поля. При этом всплески агрессивного прессинга колумбийцев заставляли нервничать футболистов команды Мурата Якина. Сборной Швейцарии явно не хватало креатива: ощущалось отсутствие травмированного вингера Мазамби.

«Нати» активно начали вторую половину встречи и могли рассчитывать на успех. У Соу, который вышел на поле после перерыва, не получился удар из выгодной позиции, а Ридер с перспективного штрафного не попал в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но в дальнейшем игра проходила по сценарию первого тайма. Равная игра, в которой соперники не хотели идти на риск.

А вот в экстра-таймах «трехцветные» были активнее и могли вырвать победу. Сначала Лукуми замкнул навес с углового и попал в перекладину, а впоследствии Кампас не реализовал выход один на один с голкипером.

Нереализованные моменты колумбийцы еще долго будут вспоминать, ведь серию пенальти они проиграли. Сборная Швейцарии, которая 20 лет назад в серии послематчевых пенальти уступила нашей национальной команде, таки вышла в четвертьфинал. На следующей стадии турнира швейцарцы встретятся с действующим чемпионом мира сборной Аргентины.

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира. 1/8 финала.

Швейцария – Колумбия – 0:0. Пенальти – 4:3.

Предупреждения: Джака (51), Закария (59), Мугайм (105) – Суарес (60), Санчес (95)

Швейцария: Кобель, Р.Родригес (Мугайм, 71), Аканджи, Эльведи, Закария (Видмер, 87), Джака, Фройлер, Яшари (Соу, 46), Ндойе (Р.Варгас, 90+2), Ридер (Амдуни, 103), Эмболо (Иттен, 87).

Колумбия: К.Варгас, Мохика, Лукуми (Мина, 119), Санчес, Муньос, Д.Ариас (Кампас, 66), Лерма (Риос, 83), Пуэрта, Диас, Х.Родригес (Кинтеро, 66), Суарес (Кучо, 83).

Арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)

Стадион «BC Place Vancouver» (Ванкувер, Канада)

ШВЕЙЦАРИЯ – КОЛУМБИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 7
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Наче і рівень який-неякий у обох є, а гра... Якщо змінити їм футболки - рівень аутсайдерів УПЛ. Весь матч - суцільний сумбур, десятки, якщо не сотні помилок. 
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+3
Колумбія заслужили звання – фантастичні ідіоти!
 4 матчі грати у свій фірмовий фантастичний атакувальний футбол, щоб у п'ятій грі, розтоптати самим свою ж тактику та принципи і боягузливо грати на нульову нічию 
 Як правило футбольна фортуна карає такі команди. Що й сталося сьогодні!
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0
Если колумбийские наркобароны поставили свои деньги в тотализаторе на победу Колумбии, то не забившим пенали игрокам лучше домой не возвращаться... Помните расстрел Эскобара?
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0
Повернуло, за 1/8 з нами) 
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0
Аргентина-Швейцария = ОТЛИЧНО!!!
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