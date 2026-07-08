Чемпионат мира08 июля 2026, 02:51 |
2328
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Швейцария – Колумбия – 0:0 (4:3). Все решили пенальти. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира
08 июля 2026, 02:51 |
2328
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7 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии.
Матч прошел на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы.
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В 1/4 финала чемпионата мира 2026 года сборная Швейцарии сыграет против Аргентины.
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 7 июля
Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. – 4:3)
События матча
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рубен Варгас (Швейцария).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Диас (Колумбия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Седрик Иттен (Швейцария).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хаминтон Кампас (Колумбия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Зеки Амдуни (Швейцария).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гранит Джака (Швейцария).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Кинтеро (Колумбия).
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