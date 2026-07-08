7 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии.

Матч прошел на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы.

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В 1/4 финала чемпионата мира 2026 года сборная Швейцарии сыграет против Аргентины.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 7 июля

Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. – 4:3)