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Швейцария
07.07.2026 23:00 - : -
Колумбия
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07 июля 2026, 15:25 | Обновлено 07 июля 2026, 15:37
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Швейцария – Колумбия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира

Встреча состоится 7 июля и начнется в 23:00 по Киеву на Би-Си Плейс в Ванкувере

07 июля 2026, 15:25 | Обновлено 07 июля 2026, 15:37
222
0
Швейцария – Колумбия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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7 июля на Би Си Плейс пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Швейцарии и Колумбии.

Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Швейцария

Команда в последнее время создала себе очень достойную репутацию завсегдатая не просто финальных турниров, но и стадий плей-офф уже непосредственно на них. Так было и на Евро два года назад. Да и квалификацию прошли ожидаемо спокойно: за шесть матчей набрали четырнадцать очков, на три больше, чем ближайший преследователь, Косово.

На самом мундиале европейцы начинали с откровенной осечки, когда, быстро открыв счет с Катаром, не добивали аутсайдера - и получили во многом случайный ответный мяч на 90+ минуте. Но потом подтвердили свой класс, обыграв и Боснию, и хозяев турнира, канадцев, в групповом раунде. В 1/16 финала им противостоял Алжир, ведомый Петковичем, и своего бывшего наставника, по сути, и выведшего на нынешний высокий уровень, Эмболо и компания обыграли 2:0.

Колумбия

Сборная после определенного спада явно снова отвоевала высокие позиции. На позапрошлогодней Копа Америка она уступила только в экстра-тайме Аргентине. А потом в квалификации собрали 28 очков в восемнадцати поединках, уверенно обеспечив себе право вернуться на чемпионат мира.

Уже на самом турнире получилось начать с пары побед - 3:1 с Узбекистаном и 1:0 с ДР Конго. После этого, экономя силы, выдали нулевую ничью с Португалией, которая устраивала обе стороны, что уже готовились в плей-офф. Ну, а в 1/16 финала Арьяс открыл счет с Ганой уже на шестнадцатой минуте, и только сейвы Ати-Зиджи не превратили победу в более крупную.

Статистика личных встреч

Первый, товарищеский поединок, 1991-го года, был выигран европейцами. Но потом латиноамериканцы побеждали их и на чемпионате мира через три года, и в контрольном матче 2007-го.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что и сейчас больше шансов будет у Луиса Диаса и компанию. Но это дуэль двух прагматичных, сильных команд - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua: Тотал меньше 2.5 за 1.67 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Швейцария
7 июля 2026 -
23:00
Колумбия
Тотал меньше 2.5 1.67 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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