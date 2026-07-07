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07.07.2026 23:00 - : -
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Чемпионат мира
07 июля 2026, 10:21 | Обновлено 07 июля 2026, 10:22
122
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Швейцария – Колумбия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира

07 июля 2026, 10:21 | Обновлено 07 июля 2026, 10:22
122
0
Швейцария – Колумбия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во вторник, 7 июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Швейцарии и Колумбии. Матч пройдет в Ванкувере на стадионе «BC Place Vancouver», игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

Швейцарцы стали победителями группы В. После ничьей с Катаром (1:1) «Нати» обыграли Боснию и Герцеговину (4:1) и Канаду (2:1). В 1/16 финала команда Мурата Якина разобралась с Алжиром (2:0). Сборная Колумбии выиграла группу К, опередив в турнирной таблице Португалию. «Лос-Кафетерос» обыграли Узбекистан (3:1) и ДР Конго (1:0), а с «избранными» сыграли в нулевую ничью. В 1/16 финала Колумбия обыграла Гану со счетом 1:0, забив единственный гол в начале поединка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Колумбия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Швейцария
7 июля 2026 -
23:00
Колумбия
Тотал голов меньше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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