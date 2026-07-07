Вторая Бундеслига. Шальке Джеко, Падерборн Гетце и Эльферсберг

Вторая Бундеслига в сезоне 2025/2026 подарила много интересных результатов. Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких событий.

Фантастический Шальке 04

«Шальке 04» эффектно вернулся в элиту, уверенно победив во Второй Бундеслиге. Команда из Гельзенкирхена заняла первое место, набрав 70 очков!

Легендарная команда под руководством Мирона Муслича показала отличную игру в обороне, меньше остальных пропустив. При 50 забитых мячах «Шальке 04» только 31 раз позволил соперникам распечатать свои ворота.

За клуб из Гельзенкирхена в сезоне 2025/2026 сыграли знаменитый форвард Эдин Джеко, который сейчас выступаk за Боснию и Герцеговину на чемпионате мира, а также известный немецкий вратарь Лорис Кариус. Джеко в матчах за «Шальке 04» записал в свой актив 6 голов. А Кариус с 13 «сухими» поединками стал лучшим вратарем Второй Бундеслиги по этому показателю.

Капитаном команды из Гельзенкирхена является Кенан Караман, который с 14 забитыми мячами стал лучшим голеадором в составе «Шальке 04» в сезоне 25/26. Добавим также, что за эту команду играет датский форвард Эмиль Хейлунн, который является сыном Андерса Хейлунна, а также братом форварда «Наполи» Расмуса Хейлунна и полузащитника «Айнтрахта» Оскара Хейлунна. Еще цвета «горняков» защищают Томаш Калас, который известен своими выступлениями за сборную Чехии, а также Никола Катич, который вместе с Джеко отправился на мундиаль-2026 в составе Боснии и Герцеговины.

Сенсационный Эльферсберг

«Эльферсберг» с 62 очками в активе занял второе место и сенсационно напрямую вышел в Бундеслигу. Для этого скромного клуба это историческое достижение, так как он впервые пробился в элитный дивизион чемпионата Германии/

Команда из Саара по ходу сезона порадовала своей яркой игрой в атаке. Забив 64 мяча, этот коллектив показал лучшую результативность во Второй Бундеслиге. Главным лидером «Эльферсберга» стал представитель сборной Болгарии Лукас Петков, который 13 раз оставил автографы в воротах оппонентов. А вратарь Николас Кристоф, который играет за этот клуб с 2021 года, записал в свой актив 10 клиншитов.

Падерборн Гетце

Также «Падерборн» подарил настоящую сенсацию. Сначала эта команда набрала 62 очка, как «Эльферсберг», и заняла третье место. Затем в матчах за право играть в Бундеслиге «Падерборн» встретился с «Вольфсбургом», который занял 16-е место в элите. После ничейного результата 0:0 на выезде представителю Второй Бундеслиги удалось переиграть «волков» на своем поле со счетом 2:1. Отметим, что лидером и капитаном «Падерборна» является 28-летний Феликс Гетце. Он является братом Фабиана Гетце и чемпиона мира-2014 в составе сборной Германии Марио Гетце.

Фабиан уже завершил карьеру футболиста, а вот Марио до сих пор играет за «Айнтрахт». Таким образом, нас ждет дерби братьев в Бундеслиге. Матчи между известной командой из Франкфурта и «Падерборном» явно будут интересными в том плане, что братья Гетце играют за эти клубы.

Знаменитые команды в первой семерке

«Ганновер», «Дармштадт», «Кайзерслаутерн» и «Герта» заняли места с четвертого по седьмое. Эти клубы известны своими выступлениями в элитном дивизионе. Если брать во внимание такие результаты, то можно сказать, что в следующем сезоне эти клубы снова могут вести борьбу за повышение в классе.

По поводу «Герты» стоит добавить, что у берлинцев достаточно солидный состав, и фанаты столичной команды наверняка ожидали выхода их любимцев в элиту. Вратарь клуба из Берлина Тьярк Эрнст сыграл 11 «сухих» матчей и занял второе место по этому показателю. Также за «Герту» играют поляк Давид Ковнацки, хорват Йосип Брекало и другие качественные футболисты.

Нюрнберг Мирослава Клозе

Главным тренером «Нюрнберга» является легендарный форвард сборной Германии Мирослав Клозе. Команда бывшего нападающего Бундестим с 46 очками в активе заняла восьмое место во Второй Бундеслиге. Наверное, Миро в следующей кампании попробует решить задачу выхода в элиту!

По поводу Клозе добавим, что его рекорд по количеству голов на чемпионатах мира был побит звездным форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси на нынешнем мундиале-2026

Середняки Второй Бундеслиги

Места с 9-го по 15-е заняли «Бохум», «Карлсруэ», «Динамо» Дрезден, «Хольштайн» Киль, «Арминия», «Магдебург» и «Айнтрахт» Брауншвейг.

По поводу «Айнтрахта» добавим, что футболистом «львов» является Зиди Зане, младший брат Лероя Зане, который играет за сборную Германии на мундиале-2026.

Зона вылета

«Гройтер Фюрт» занял 16-е место, но выиграл противостояние за право играть во Второй Бундеслиге. «Трилистники» оказались сильнее «Рот-Вайсса».

«Фортуна» Дюссельдорф и «Пройссен Мюнстер», которые заняли 17-е и 18-е места соответственно, вылетели из второго дивизиона.

Лучшие голеадоры

Ноэль Футкой из «Гройтер Фюрта» с 19 забитыми мячами в активе стал лучшим голеадором Второй Бундеслиги. В тройку лучших вошли также швед Исак Лидберг из «Дармштадта» и поляк Матеуш Жуковски из «Магдебурга», которые по 17 раз отличились голами.

Итоги

«Шальке 04», «Эльферсберг» и «Падерборн» вышли в Бундеслигу.

«Ганновер», «Дармштадт», «Кайзерслаутерн», «Герта», «Нюрнберг», «Бохум», «Карлсруэ», «Динамо» Дрезден, «Хольштайн» Киль, «Арминия», «Магдебург», «Айнтрахт» Брауншвейг и «Гройтер Фюрт» продолжат играть во Второй Бундеслиге.

Еще во втором дивизионе будут выступать «Санкт-Паули», «Хайденхайм» и «Вольфсбург», которые вылетели из элиты, а также «Оснабрюк» и «Энерги Котбус», которые повысились в классе!