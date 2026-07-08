Джокович в пятисетовом триллере выбил 3-го сеяного в 1/4 финала Уимблдона
Новак одолел Феликса Оже-Альяссима на пути к полуфиналу
Легендарный серб Новак Джокович (ATP 8) вышел в полуфинал Уимблдона-2026.
Джокович обыграл третьего сеяного, канадца Феликса Оже-Альяссима (ATP 4) в пятисетовом триллере за 5 часов и 15 минут – 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).
Это было четвертое очное противостояние соперников. Счет 3:1 в пользу Джоковича.
Новак оформил 107-ю победу на Уимблдоне за карьеру.
Семикратный чемпион Уимблдона вышел в 15-й полуфинал на травяном мейджоре. Новак восьмой раз подряд сыграет на этой стадии, тем самым побив рекорд Роджера Федерера.
39-летний серб стал вторым самым старшим игроком (39лет и 38 дней) после Кена Роузволла (39 лет и 234 дня), который вышел в полуфинал одиночного разряда на Уимблдоне.
Джокович сыграл 50-й пятисетовый матч в одиночном разряде турниров Grand Slam, что является наилучшим показателем среди игроков Открытой Эры.
В полуфинале травяного мейджора Ноле встретится с лидером мирового рейтинга ATP Янником Синнером. Новак и Янник играли в 1/2 финала Уимблдона в 2025 году. Тогда Янник оказался сильнее серба, обыграв его в трех партиях.
Уимблдон-2026. Трава, четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим [3] – Новак Джокович [7] – 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (4:10)
Фотогалерея матча
Инфографика
15 - Novak Djokovic is the third player in the Open Era to reach 15 Men’s Singles semi-finals at a single Grand Slam event, after Roger Federer (Australian Open) and Rafael Nadal (Roland Garros). Triumph. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/Mli6BIS2kR— OptaAce (@OptaAce) July 7, 2026
2 - Novak Djokovic (39 years 38 days) is the second-oldest player in the Open Era to reach the Men’s Singles semi-final at Wimbledon, younger than only Ken Rosewall (39 years 234 days) in 1974. Gold. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/C9NUvlB1zg— OptaAce (@OptaAce) July 7, 2026
50 - Novak Djokovic will play his 50th five setter in Men's Singles Grand Slams, the most of any player in the Open Era. Stunning. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/s5YWq6RqL4— OptaAce (@OptaAce) July 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о незаметном прощании португальца с мундиалем
Футболист может покинуть «Манчестер Сити» ради «Реала»