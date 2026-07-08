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Уимблдон
08 июля 2026, 00:54 | Обновлено 08 июля 2026, 01:22
314
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Джокович в пятисетовом триллере выбил 3-го сеяного в 1/4 финала Уимблдона

Новак одолел Феликса Оже-Альяссима на пути к полуфиналу

08 июля 2026, 00:54 | Обновлено 08 июля 2026, 01:22
314
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Джокович в пятисетовом триллере выбил 3-го сеяного в 1/4 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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Легендарный серб Новак Джокович (ATP 8) вышел в полуфинал Уимблдона-2026.

Джокович обыграл третьего сеяного, канадца Феликса Оже-Альяссима (ATP 4) в пятисетовом триллере за 5 часов и 15 минут – 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).

Это было четвертое очное противостояние соперников. Счет 3:1 в пользу Джоковича.

Новак оформил 107-ю победу на Уимблдоне за карьеру.

Семикратный чемпион Уимблдона вышел в 15-й полуфинал на травяном мейджоре. Новак восьмой раз подряд сыграет на этой стадии, тем самым побив рекорд Роджера Федерера.

39-летний серб стал вторым самым старшим игроком (39лет и 38 дней) после Кена Роузволла (39 лет и 234 дня), который вышел в полуфинал одиночного разряда на Уимблдоне.

Джокович сыграл 50-й пятисетовый матч в одиночном разряде турниров Grand Slam, что является наилучшим показателем среди игроков Открытой Эры.

В полуфинале травяного мейджора Ноле встретится с лидером мирового рейтинга ATP Янником Синнером. Новак и Янник играли в 1/2 финала Уимблдона в 2025 году. Тогда Янник оказался сильнее серба, обыграв его в трех партиях.

Уимблдон-2026. Трава, четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим [3] – Новак Джокович [7] – 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (4:10)

Фотогалерея матча

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Новак Джокович Феликс Оже-Альяссим Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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крутая игра 
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Бравіссімо, Ноллє!!!! Greatest!!!!
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