ЛНЗ Черкассы – Копер – 2:1. Китела и Кравчук. Видео голов и обзор матча

Черкасский клуб ЛНЗ сыграл очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

5 июля в 12:00 ЛНЗ Черкассы одолел команду Копер из Словении (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра прошла на Atletski Stadion в Словении. Формат матча: 4 тайма по 30 минут.

Во втором тайме хозяева вышли вперед, но затем за ЛНЗ голы забили Андрей Китела (70 мин) и Данило Кравчук (100 мин).

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону. ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

Товарищеские матчи. 5 июля 2026

Словения. Atletski Stadion. Формат: 4 тайма по 30 минут

12:00. Копер (Словения) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 1:2

Голы: Лео Римац, 57 – Андрей Китела, 70, Данило Кравчук, 100

ЛНЗ (1–2 таймы): Ледвий (Паламарчук, 31) – Муравский, Горин, Роман, Драмбаев – Рябов, Таллес Б., Пастух – Микитишин, Теди Цара, Ассинор

ЛНЗ (3–4 таймы): Самойленко (Карпенко, 91) – Дидык, Дайко, Кузык, Китела (Смотрицкий, 109) – Горин (Микляш, 91), Твердохлеб, Яшари – Дж. Беннетт (Хамко, 109), Маткивский (Доник, 91), Кравчук (игрок на просмотре, 109).

Удаление: Маткивский, 78

Читайте также: Назван стартовый состав ЛНЗ на матч против словенского клуба Копер

Видеозапись матча

Видео голов