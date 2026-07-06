Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ Черкассы – Копер – 2:1. Китела и Кравчук. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
ЛНЗ
05.07.2026 12:00 – FT 2 : 1
Копер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 15:05 | Обновлено 06 июля 2026, 15:09
66
0

ЛНЗ Черкассы – Копер – 2:1. Китела и Кравчук. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Словении

06 июля 2026, 15:05 | Обновлено 06 июля 2026, 15:09
66
0
ЛНЗ Черкассы – Копер – 2:1. Китела и Кравчук. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ Черкассы
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Черкасский клуб ЛНЗ сыграл очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

5 июля в 12:00 ЛНЗ Черкассы одолел команду Копер из Словении (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра прошла на Atletski Stadion в Словении. Формат матча: 4 тайма по 30 минут.

Во втором тайме хозяева вышли вперед, но затем за ЛНЗ голы забили Андрей Китела (70 мин) и Данило Кравчук (100 мин).

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону. ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

Товарищеские матчи. 5 июля 2026

Словения. Atletski Stadion. Формат: 4 тайма по 30 минут

12:00. Копер (Словения) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 1:2

Голы: Лео Римац, 57 – Андрей Китела, 70, Данило Кравчук, 100

ЛНЗ (1–2 таймы): Ледвий (Паламарчук, 31) – Муравский, Горин, Роман, Драмбаев – Рябов, Таллес Б., Пастух – Микитишин, Теди Цара, Ассинор

ЛНЗ (3–4 таймы): Самойленко (Карпенко, 91) – Дидык, Дайко, Кузык, Китела (Смотрицкий, 109) – Горин (Микляш, 91), Твердохлеб, Яшари – Дж. Беннетт (Хамко, 109), Маткивский (Доник, 91), Кравчук (игрок на просмотре, 109).

Удаление: Маткивский, 78

Видеозапись матча

Видео голов

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «У нас был очень качественный соперник. Наказывает за ошибки»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень качественный соперник у нас был»
Харьков – Янг Бойз – 0:2. Спарринг в Австрии. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи Копер учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Даниил Кравчук ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Андрей Китела
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 06 июля 2026, 08:42 0
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»

Питер убежден, что состоится реванш с Верховеном

Потенциальный трансфер Ярмолюка. Егора решил приобрести 26-кратный чемпион
Футбол | 06 июля 2026, 09:59 17
Потенциальный трансфер Ярмолюка. Егора решил приобрести 26-кратный чемпион
Потенциальный трансфер Ярмолюка. Егора решил приобрести 26-кратный чемпион

Украинец может перейти в «Галатасарай»

Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футбол | 06.07.2026, 07:27
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 06.07.2026, 07:23
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
Футбол | 06.07.2026, 15:15
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 8
Бокс
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 18
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
05.07.2026, 08:08 9
Бокс
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем