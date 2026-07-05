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Копер
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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 12:00 |
206
0

ЛНЗ Черкассы – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

05 июля 2026, 12:00 |
206
0
ЛНЗ Черкассы – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

5 июля в 12:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Копер из Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, игра пройдет на Atletski Stadion.

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

ЛНЗ Черкассы – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев смотреть онлайн Копер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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