Назван стартовый состав ЛНЗ на матч против словенского клуба Копер
5 июля в 12:00 на сборах в Словении состоится товарищеский матч
Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на контрольный матч на сборах в межсезонье.
5 июля в 12:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Копер из Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, игра пройдет на Atletski Stadion.
Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.
Стартовый состав ЛНЗ на матч против словенского клуба Копер
ЛНЗ: Ледвий, Муравский, Горин, Роман, Драмбаев, Рябов, Таллес Бренер, Пастух, Микитишин, Теди Цара, Ассинор
Запас: Паламарчук, Самойленко, Карпенко, Дидык, Дайко, Кузик, Китела, Микляш, Яшари, Твердохлеб, Маткивский, Кравчук, Дж. Беннетт, Доник, Смотрицкий, Хамко, игрок на просмотре
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