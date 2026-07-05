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ЛНЗ
05.07.2026 12:00 - : -
Копер
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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 11:47 | Обновлено 05 июля 2026, 11:52
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0

Назван стартовый состав ЛНЗ на матч против словенского клуба Копер

5 июля в 12:00 на сборах в Словении состоится товарищеский матч

05 июля 2026, 11:47 | Обновлено 05 июля 2026, 11:52
129
0
Назван стартовый состав ЛНЗ на матч против словенского клуба Копер
ФК ЛНЗ
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Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на контрольный матч на сборах в межсезонье.

5 июля в 12:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Копер из Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, игра пройдет на Atletski Stadion.

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

Стартовый состав ЛНЗ на матч против словенского клуба Копер

ЛНЗ: Ледвий, Муравский, Горин, Роман, Драмбаев, Рябов, Таллес Бренер, Пастух, Микитишин, Теди Цара, Ассинор

Запас: Паламарчук, Самойленко, Карпенко, Дидык, Дайко, Кузик, Китела, Микляш, Яшари, Твердохлеб, Маткивский, Кравчук, Дж. Беннетт, Доник, Смотрицкий, Хамко, игрок на просмотре

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товарищеские матчи Копер учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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